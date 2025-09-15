Obavijesti

NOVI INCIDENT

Srušili dron iznad zgrade vlade u Varšavi. Uhitili dva Bjelorusa. Imaju oko 20 godina

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Cezary Piwowarski

Upravo je Državna zaštitarska služba neutralizirala dron koji je letio iznad vladinih zgrada (Parkowa) i Belwedera. Dva bjeloruska državljanina su privedena. Policija istražuje okolnosti incidenta - objavio je Tusk

Novi incident s dronovima u Poljskoj. Premijer Donald Tusk objavio je na svom X profilu da je Poljska neutralizirala dron koji je letio iznad vladinih zgrada u poljskoj prijestolnici.

 - Upravo je Državna zaštitarska služba neutralizirala dron koji je letio iznad vladinih zgrada (Parkowa) i Belwedera. Dva bjeloruska državljanina su privedena. Policija istražuje okolnosti incidenta - objavio je Tusk.

Glasnogovornik zapovjednika Službe državne zaštite, pukovnik Bogusław Piórkowski, potvrdio je za Onet da se incident o kojem je izvijestio premijer dogodio "nedavno". Izjavio je da su dežurni časnici SOP-a u palači Belweder vidjeli leteći objekt kako se pojavljuje iznad zgrade, obavijestili svoje nadređene i poduzeli mjere koje su dovele do uhićenja dvojice bjeloruskih državljana. Detalji incidenta se utvrđuju; policija istražuje slučaj.

Kako Onet neslužbeno doznaje, pritvorenici imaju oko 20 godina.

Karolina Gałecka, glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova i uprave, potvrdila je incident i pritvaranje dviju osoba u intervjuu za Interiu.

 - Služba državne zaštite (SOP) i Ministarstvo unutarnjih poslova i uprave (MSWiA) upravljaju i čuvaju najvažnije objekte u zemlji. To pokazuje da je Poljska sigurna - rekao je zamjenik ministra unutarnjih poslova i uprave Wiesław Szczepański za Polsat News.

Uskoro više...

