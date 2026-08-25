Dron s eksplozivom kod zračne luke u Njemačkoj, Merz zaprijetio : 'Platit ćete za to...'

Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da će odgovorni za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle snositi posljedice. Najavio je i da bi njemačke vlasti uskoro mogle objaviti tko stoji iza incidenta koji je izazvao veliku sigurnosnu uzbunu. Kazao je to uoči početka dvodnevnog sastanka njemačke vlade u Neuhardenbergu u Brandenburgu, prenosi Süddeutsche Zeitung.

- Uskoro ćemo dati izjavu o tome tko stoji iza toga - rekao je Merz, a zatim dodao: „Platit ćete za to.“

Kancelar pritom nije ulazio u detalje istrage, poručivši kako mjesto i okolnosti sastanka vlade nisu prikladni za raspravu o operativnim informacijama.

Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza u zračnoj luci Leipzig/Halle. Zaposlenik aerodroma tada je u sigurnosnom području, u blizini južne piste, pronašao dron na kojem se nalazila nepoznata eksplozivna naprava.

Njemačke vlasti naknadno su potvrdile da je letjelica doista bila opremljena eksplozivom. Stručnjaci su na mjestu događaja uklonili detonator.

Dron je pronađen u blizini ukrajinskog transportnog zrakoplova Antonov. Prema informacijama njemačkih medija, taj je zrakoplov povezan s transportom vojne opreme za Ukrajinu, pa istražitelji pokušavaju utvrditi je li upravo on bio moguća meta napada.

O eksplozivu na dronu ranije su izvijestili Süddeutsche Zeitung, NDR i WDR.

Samo 20 minuta kasnije novi incident

Slučaj je dodatno uznemirio njemačke sigurnosne službe zbog još jednog incidenta koji se dogodio svega dvadesetak minuta nakon pronalaska drona.

Teretni zrakoplov DHL-a tijekom prilaza zračnoj luci navodno je došao u kontakt s nepoznatim letećim objektom. Posada je prije toga uočila mali objekt u blizini zrakoplova.

Zbog zatvaranja zračne luke avion je morao prekinuti slijetanje.

Istražitelji sada vjeruju da u cijeli incident možda nije bila uključena samo jedna letjelica.

Prema novim informacijama koje su objavili Süddeutsche Zeitung, NDR i WDR, istražitelji su 14. kolovoza u obližnjem Kabelsketalu pronašli još jednu, treću letjelicu.

Na njoj su pronađeni tragovi tvari za koju se prema prvim procjenama moglo raditi o približno 50 grama heksogena, snažnog eksploziva.

Njemačke sigurnosne službe sada pokušavaju rekonstruirati kretanje i ulogu svih pronađenih dronova te utvrditi jesu li bili dio istog plana.

Tko je organizirao napad zasad nije službeno potvrđeno. Reuters navodi da njemačke vlasti još nisu formalno optužile Rusiju. Ipak, u njemačkim medijima i sigurnosnim krugovima pojavile su se sumnje na moguću povezanost s ruskim obavještajnim strukturama.

Moskva je bilo kakvu umiješanost odbacila.

Merz: Njemačka je sve više „na nišanu“

Merz je incident u Leipzigu opisao kao još jedan znak da se Njemačka sve češće nalazi „na nišanu hibridnih napada“.

Prema njegovim riječima, počinitelji takvih napada sve su spremniji prihvatiti rizik od velike materijalne štete, ali i mogućih ozljeda ili pogibije ljudi.

Njemačka vlada zbog toga planira dodatno ojačati obranu od takvih prijetnji. Među mjerama koje je kancelar najavio je i uspostava centra za borbu protiv prijetnji dronovima u Magdeburgu.

Druga mjera trebala bi biti usmjerena na odvraćanje – odnosno, kako je Merz opisao, na nametanje „cijene“ onima koji stoje iza hibridnih napada.