U noći 5. kolovoza 2026. oko 19:30 sati dron je namjerno odletio prema ukrajinskom teretnom zrakoplovu i zabio se u njegovo krilo u zračnoj luci Leipzig/Halle. Uređaj napunjen semtexom ipak nije eksplodirao pri udaru, već se odbio od Antonova i pao na tlo. Čini se da su se eksplozivi odvojili od drona. Prema pisanju Bilda, dron je udario u Antonov blizu spremnika goriva zrakoplova.

Dron kasnije te večeri nije otkrio nijedan sigurnosni sustav; umjesto toga, prema izvješću, vozač aerodromskog autobusa primijetio je opasnu napravu četiri sata nakon sudara. Nogom je zgazio dron.

Litva

Eksplozivi su navodno ležali na određenoj udaljenosti. Pet dana nakon incidenta u zračnoj luci Leipzig, Bild i Die Zeit izvještavaju da su istražitelji osigurali tragove DNK na dronu koji nije eksplodirao. Nijedna osoba još nije identificirana, ali, prema Bildu, postoji podudarnost u europskoj DNK bazi podataka i trag navodno vodi u Litvu.

Osim toga, navodi se da se sada osigurani DNK podudara s onim iz napada podmetanjem požara 20. srpnja 2024. na DHL-ov logistički centar u zračnoj luci Leipzig. Paket-bomba eksplodirala je na tlu, a ne u zraku u zrakoplovu, samo zato što je DHL-ov teretni avion kasnio.

Nekoliko osumnjičenika nalazi se na suđenju u litavskom glavnom gradu Vilniusu od proljeća zbog paket-bombe u Leipzigu iz 2024. godine. Optužnica glasi "terorizam i sabotaža u ime strane sile". Litavsko državno odvjetništvo navodi da su kaznena djela koja uključuju improvizirane eksplozivne naprave "organizirali i koordinirali državljani Ruske Federacije koji su povezani s obavještajnim službama vojske Ruske Federacije".

Optuženi su navodno slali paket-bombe diljem Europe putem teretnih službi kao što su DHL i DDP. Prema litavskim vlastima, namjeravane mete bile su Njemačka, Poljska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Agencija EU za pravosudnu suradnju Eurojust u Den Haagu također smatra da ruska vojna obavještajna služba GRU stoji iza vala napada iz 2024. godine.

Njemački kancelar Friedrich Merz dosad je izbjegavao bilo kakvu naznaku da bi Rusija mogla biti odgovorna za incident s dronom. Tijekom posjeta Leipzigu, ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt govorio je samo o mogućoj umiješanosti "stranih sila".

Kremlj negira bilo kakvu umiješanost Rusije u napad dronom na Leipzig. Na Telegramu je rusko veleposlanstvo u Berlinu to opisalo kao "provokaciju usmjerenu protiv Moskve" i upozorilo na "novi val antiruske histerije u Njemačkoj".