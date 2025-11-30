Obavijesti

NEOBIČAN PLIJEN

Drski lopovi u Francuskoj ukrali puževe s farme: Šteta je preko 90.000 eura, nastala je panika

Drski lopovi u Francuskoj ukrali puževe s farme: Šteta je preko 90.000 eura, nastala je panika
Prezentacija jela od puževa u organizaciji turisticke zajednice Grada Vrgorca i srednje škole Vrgorac | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL(ILUSTRACIJA)

Farma poznata po delicijama za elitne restorane ostala je bez cijelog inventara. Kradljivci su doslovno "počistili" sve – od svježih do smrznutih puževa.

Neviđena pljačka pogodila je farmu puževa na sjeveru Francuske, i to baš uoči najjače sezone. Nepoznati lopovi ukrali su puževe vrijedne čak 90.000 eura, ostavivši farmu L'Escargot Des Grands Crus iz Bouzyja potpuno praznu. Nestao je kompletan inventar svježih i smrznutih puževa koje su pripremali za vrhunske restorane, javlja BBC.

Provalnici su prije tjedan dana prerezali ogradu i upali u gospodarske zgrade, a kako su radili – tako su i “počistili” sve. Policija je obaviještena tek nekoliko dana kasnije, a istraga je još u tijeku. U međuvremenu, radnici farme pokušavaju spasiti što se spasiti može i obnoviti zalihe za kraj godine.

'Šok i nevjerica'

Iz farme su na društvenim mrežama opisali situaciju kao udarac u najgorem trenutku.

"Ovo definitivno nije objava kakvu smo mislili napisati kako se bliže blagdani", poručili su iz L'Escargot Des Grands Crus. Incident su nazvali "šok, nerazumijevanje i pravi udarac za cijeli tim", dodajući: "Dajemo sve od sebe da nadopunimo zalihe kako bismo vas zadovoljili za blagdane."

Upravitelj Jean-Mathieu Dauvergne potvrdio je koliko je šteta ozbiljna.

"Cijeli dio gotovih proizvoda ukraden je iz trgovine, kao i zalihe sirovina iz mog laboratorija", rekao je.
"To je bila moja zaliha za kraj godine... Imali smo taman dovoljno da prebrodimo blagdane bez ikakvih briga."

Puževi - luksuz koji nestaje s polica

Jestivi puževi među omiljenim su francuskim delicijama – posebno u prosincu, kad ih restorani poslužuju s maslacem, češnjakom i vinom tijekom božićnih i novogodišnjih slavlja. Upravo zato je ova krađa posebno bolan udarac.

Ukradena pošiljka bila je pripremljena za elitne restorane poput Les Crayères u Reimsu, koji se diči Michelinovom zvjezdicom, ali i za niz delikatesnih trgovina te privatne kupce.

Farma je sada u utrci s vremenom da nadoknadi ukradeno i spasi blagdansku sezonu — a lopovi, koji su doslovno “odvukli” sve puževe, još su uvijek na slobodi.

