Dabrina 'ponuda za izlaz' zapalila Sabor: O profašizmu, povijesti i raspadu većine

Ponuda DP-ovca Josipa Dabre da će otići iz Sabora ako se usvoji zakon koji će kriminalizirati sve totalitarizme izazvala je u četvrtak različite reakcije saborskih zastupnika, od kojih neki pozivaju da se povijest smjesti u muzeje, a neki tvrde da nam vladajuću većinu čine profašisti.

„Most je prvi 2023. godine usvojio Deklaraciju kojom je osudio sve totalitarne režime, i nacizam i fašizam, a onda i komunizam. Što se tiče Dabre, zanima me gdje je nestao DP jer ispada da je ovo samo njegov prijedlog i gdje su temelji DP-a. Volio bih da mi u Hrvatskoj napravimo ono što su razvijene zemlje već napravile, a to je da povijest stavimo u muzeje, gdje im je i mjesto i da budemo svjesni da su svi režimi punili jame i svi se imali negativnih etapa”, ocijenio je Ante Kujundžić (Most) tenzije u vladajućoj koaliciji.

Kada nemate političkog sadržaja, ideološke teme su idealne, kazao je, poručivši da bi volio da je Dario Hrebak uvjetovao izlazak iz koalicije puno prije, kada je bila u pitanju inflacija, platežna moć prosječnog Hrvata ili kada su iskočile sve afere koje su se u Hrvatskoj dogodile. „Volio bih da je, u trenutku kada je Vili Beroš od djece koja imaju tumor kroz afere izvukao novac, ne samo Hrebak nego svatko tko ima trunke savjesti, ako je ima, u vladajućoj većini dao ultimatum od 30 dana, međutim, to se nije dogodilo”, istaknuo je.

Kujundžić vjeruje da će, ako se i ne usvoji zakonski prijedlog što ga Dabro predlaže, Domovinski pokret ostati dio vladajuće većine. Ocijenio je i da je Andrej Plenković popustio u kriterijima koje je godinama gurao jer je Hrvatskoj u kojoj je on premijer nanesena ogromna međunarodna šteta jer je Hrvatska u međunarodnim očima pretvorena u državu koja je fašistička i u kojoj se veličaju nekakvi režimi koje bi svaki normalan građanin u Hrvatskoj davno osudio.

Na pitanje je li mu 'Za dom spremni' i 'Smrt fašizmu, sloboda narodu' isto, poručio je da osuđuje svaki pozdrav koji je pripadao fašizmu, nacizmu i komunizmu, pojasnivši da je antifašizam utkan u temelje Hrvatske i 'smrt fašizmu, sloboda narodu' u kontekstu antifašističke borbe nema tko što osuđivati te da treba razgraničiti antifašizam i komunizam.

Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić rekao je kako se, u nastaloj lakrdiji kako je ocijenio situaciju oko Dabre, pokazalo da od svega neće biti ništa i da će premijer Plenković primiriti svoje male partnere i da će u petak zajedno i složno izabrati novog ministra.

Upitan o Dabrinu prijedlogu da dade ostavku, Raspudić je novinarima u Hrvatskom saboru u četvrtak rekao kako traži častan uzmak, vjerojatno ide u tom smjeru da se povuče iz Sabora i da na njegovo mjesto dođe drugi zastupnik, a da će se njemu dati neka sinekura. „Ostat će častan borac protiv zvijezde petokrake s time da ne isključujem da uz simpatije biračkog tijela koje je pokupio neće osnovati novu desnu stranku, možda bude neki novi DP, Dabrin pokret ili slično”, dodao je Raspudić.

Raspudić: Očito nema prijevremenih izbora

Postojale su, napominje, dvije solucije ili da HSLS ode iz vladajuće većine ili da 'časno' povuku Dabru, ali ne isključujem ni soluciju da svi ostanu, jer smo viđali i prije takve situacije da se na kraju ne bi dogodilo ništa.

Upitan o opstojnosti koalicije Raspudić je ustvrdio da je nakaradna, podsjetivši da je DP u Vukovaru pred izbore postavljao plakate na kojima se tvrdilo da se Plenković radovao padu Vukovara.

"Nema većeg Plenkovićevog političkog protivnika od mene, ali takva bljuvotina mi ne bi pala na pamet, a da bi samo par tjedana nakon toga završili u koaliciji", rekao je Raspudić dodavši da očito nema prijevremenih izbora. Podsjetio je da je i bivši premijer Ivo Sanader neobjašnjivo zbrisao s funkcije u pola mandata, završio je u zatvoru, nisu raspisani izbori, nego je HDZ 'teglio' tu većinu do redovitog roka. To je razina političke i moralne odgovornosti HDZ-a i njegovih partnera u Hrvatskoj, istaknuo je.

Mi smo antitotalitaristi, baštinimo iz političke prošlosti sve ono što je vodilo prema demokratskoj Hrvatskoj, dakle ni Pavelić ni Tito, poručio je Raspudić.

„Kada netko u hrvatskom javnom prostoru kaže da traži zabranu riječi 'smrt fašizmu', to mogu nazvati samo sumrakom morala, zdravog razuma, naobrazbe i svega. Kod nas, nažalost, to relativiziranje, povijesni revizionizam i otvoreno svrstavanje na fašističku stranu dolazi u neku svoju finalnu fazu. Nisu, niti su ikada bili, svi totalitarizmi isti i izjednačavanje fašizma i razdoblja od 1941. do 1945. godine, izjednačavanje ustaša s partizanima, antifašističkom borbom i temeljnim civilizacijskim vrijednostima mogu samo ili, u svojoj srži, fašisti ili budale, a ne znam u koju grupaciju bih trebala svrstati, nažalost, članove naše vladajuće većine”, komentirala je događanja u vladajućoj koaliciji Dalija Orešković (DOSIP).

Žalosti me i sram me je, istaknula je, što s mnogim saborskim zastupnicima moram dijeliti saborske klupe. „Ovo je naše dno, dalje i niže od ovoga ne može. Stvari su otišle predaleko i otvoreno treba reći – nama vladajuću većinu otvoreno čine profašisti, a kompletna desna opozicija je potpuno na istoj valnoj duljini”, ustvrdila je.

Ako Andrej Plenković želi sebe, povijesno gledano, sačuvati kao osobu koja iole drži do hrvatskog Ustava i do zakletve koju smo svi u nekom trenutku položili, jedino što može je putem svoje većine raspustiti Sabor i organizirati prijevremene parlamentarne izbore, nema dalje, poručila je.

„Neka mi netko objasni koja je razlika kada tijela EU u BiH kažu da je koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu bio sramotan i ako pokreću postupke u kojima će utvrđivati nečiju kaznenu odgovornost, a isti pjevač, ista pjesma, isti stih kao i kod nas, ali u BiH je to veličanje najsramotnijeg razdoblja u povijesti čovječanstva, dok je kod nas to domoljublje. I tko to kaže? Andrej Plenković šef Vlade i vladajuće većine”, zaključila je Orešković.