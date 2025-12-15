Druga procjena DZS-a: Inflacija u Hrvatskoj u studenome 3,8%

Time je inflacija blago ubrzala u odnosu na listopad. Državni zavod za statistiku objavio je u ponedjeljak da su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema drugoj procjeni, u studenome 2025. na godišnjoj razini u prosjeku bile više za 3,8 posto, a na mjesečnoj razini za 0,6 posto. Time je DZS potvrdio podatke o inflaciji iz prve procjene, objavljene 2. studenoga.

Tako je inflacija u studenome ubrzala, s obzirom da je na godišnjoj razini u listopadu iznosila 3,6 posto. U rujnu je inflacija bila 4,2 posto, a u kolovozu i srpnju po 4,1 posto.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), usluge su u studenome na godišnjoj razini poskupjele za 6,6 posto, energija 5,2 posto, hrana, piće i duhan 4,1 posto, a industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili su za 0,1 posto.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na listopad, energija je poskupjela za 3,5 posto, a industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije za 0,1 posto. Istodobno su, prema drugoj procjeni, cijene hrane, pića i duhana te usluga u prosjeku ostale na istoj razini.