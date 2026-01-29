Obavijesti

DOBIO 76 GLASOVA

Druga šansa: Prošle izmjene Zakona o Kaznenom postupku. Sve su morali ponavljati

Zagreb: Sabor potvrdio Tomislava Ćorića kao novog ministra financija | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Naime, član vladajuće koalicije Željko Lacković (Nezavisni), nezadovoljan zakonskim prijedlogom, nije mu tada na glasanju dao potporu. U međuvremenu, najavio je da u drugom pokušaju "neće biti problema".

Hrvatski sabor je u četvrtak, u drugom pokušaju, izglasao izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku kojim se ubrzavaju kazneni postupci, ujednačava sudska praksa i  ispunjavaju uvjeti za ulazak Hrvatske u OECD.

O tom zakonu se već glasalo u listopadu, ali je naknadno utvrđeno da kao organski zakon nije dobio potrebnih 76 nego 75 glasova pa je cijela procedura morala biti ponovljena.

Za izmjene Zakona glasalo je 76 zastupnika, 6 je bilo suzdržano i 41 protiv. 

Izmjenama Zakona ispunjavaju se uvjeti za ulazak Hrvatske u OECD vezano za ubrzanje kaznenog postupka i promjenu koncepta nezakonitih dokaza te provedbe presude Suda EU u predmetu HANN-INVEST i ostali, a vezano za ujednačavanje sudske prakse.

Kazneni postupci ubrzavaju se pojednostavljenjem postupanja pred optužnim vijećem na način da se sucu pojedincu daje ovlast predsjednika optužnog vijeća u predmetima za kaznena djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina iz nadležnosti općinskih sudova te propisivanjem da stranke više neće sudjelovati na sjednici optužnog vijeća kod ispitivanja optužnice. Time bi se trebala spriječiti odugovlačenja postupaka nedolascima okrivljenika i branitelja na optužna vijeća te česta odgađanja.

Uz ostalo, mijenja se i koncept nezakonitih dokaza čime se sudu daju veće mogućnosti preispitivanja je li u konkretnom slučaju došlo do povrede prava te se reducira broj nezakonitih dokaza u slučajevima kada se radi o čistoj povredi procesne forme.

