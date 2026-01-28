Nikad više love: HDZ, SDP i ostali će dobiti 13 mil. eura! Evo zašto im plaćamo sve više novca

Ove godine će stranke koje imaju zastupnike u Saboru dobiti rekordni iznos od čak 13,1 milijun eura. To je čak 12,7 posto više nego lani. Ali i čak 80 posto više nego su stranke dobivale 2022. godine. Niti je gospodarstvo, niti su plaće građanima toliko rasle od 2022. godine, a niti su stranke imale toliko povećane troškove zbog inflacije. Odluku je danas usvojio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Dok stranke dobivaju 80 posto više nego prije četiri godine, BDP je u istom razdoblju rastao oko 19 posto, plaće oko 43 posto, a inflacija je smanjila kupovnu moć za 28 posto.

Novac stranke dobivaju za svoj redovni rad i to ne treba miješati s plaćama saborskih zastupnika ili dodatnih troškova koje oni imaju i koji se također pokriva iz državnog proračuna. Novac se dijeli po ključu da za svakog zastupnika pripada određeni iznos, a za zastupnicu 10 posto više. Što više zastupnika, to više i novca iz proračuna. HDZ je i ove godine rekorder s 4,8 milijuna eura koje će dobiti, a slijedi SDP s 3,3 milijuna eura.

Zagreb: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio prijedlog dodjele sredstva političkim strankama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zašto im iz godine u godinu dajemo sve više iako (ne) rade isto? Zbog paradoksalne zakonske odredbe. Strankama pripada postotak od poreznih prihoda koje ostvari država. Propisano je da dobivaju 0,075 posto iznosa od ukupnih poreznih prihoda koje je u prošloj godini ostvario državni proračun.

I tako, što inflacija više divlja, građani skuplje plaćaju hranu, usluge i život, to država ubire više poreza, poglavito PDV-a. A što više poreza država ubere, to strankama pripada više! Naravno, o potrebi smanjenja postotka koji se izdvaja za stranke, u Saboru nećete čuti nikoga. Hina je izvijestila da je današnja odluka usvojena bez rasprave, dakle niti vladajući, ali niti jedan oporbeni predstavnik nisu imali ništa protiv povećanja javnog novca za svoje stranke, a niti nezavisni zastupnici koji također dobivaju povećani iznos. Dodatna je zanimljivost da ako neki zastupnik ode iz stranke, stranka će i dalje dobivati novac za njega. Tako sada Domovinski pokret dobiva novac i za tri svoja zastupnika koji su osnovali Domino, a ta stranka iz državnog proračuna ne dobiva zasad ništa.

Na početku 2022. godine je iznos za stranke bio 7,2 milijuna eura, da bi postojano rastao iz godine u godinu kako je država ubirala više poreza. Inače, kada se pogleda i razdoblje prije 2022. godine, vidi se rast novca koje dobivaju, a jedina iznimka je bila 2021. godina kada je zbog lockdowna 2020. godine država ipak ubrala manje poreza.

Za svakog zastupnika kojeg imaju, stranke će dobiti oko 84.000 eura za svoj rad, a za svaku zastupnicu nešto manje od 93.000 eura. HDZ će zato dobiti 4,8 milijuna eura, SDP 3,3 milijuna eura, Domovinski pokret milijun eura, Možemo 908.000 eura, Most 766.000 eura, SDSS 269.000 eura, dok ostale stranke imaju jednog ili dva zastupnika za koje dobiju novce. Jer, čak i ako je zastupnik u međuvremenu izašao iz stranke ili ju promijenio, novac ide onim listama na kojima su ušli u Sabor.