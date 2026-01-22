Obavijesti

News

Komentari 0
POZNATI SU I KUPCI

Druga strana foruma u Davosu: Dame noći zadovoljno 'trljaju' ruke, neke zaradile bogatstvo

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Druga strana foruma u Davosu: Dame noći zadovoljno 'trljaju' ruke, neke zaradile bogatstvo
Foto: Canva

I dok svijet raspravlja o sudbini Grenlanda, Ukrajine, ali i o ostalim političkim pitanjima, jedan drugi posao cvijeta u pozadini...

Admiral

Proteklih je dana, i to opravdano, u velikom fokusu Svjetski ekonomski forum u Davosu na kojeg su stigla velika imena iz poslovnog i političkog svijeta.

I dok svijet raspravlja o sudbini Grenlanda, Ukrajine, ali i o ostalim političkim pitanjima, jedan drugi posao cvijeta u pozadini.

Švicarska platforma za seks i upoznavanje Titt4tat objavila je kako im je obujam posla uvelike porastao uslijed foruma u Davosu, prenosi Heute.

SVJETSKI EKONOMSKI FORUM GALERIJA Ovako je to danas izgledalo u Davosu, Trump: Neću koristiti silu za Grenland!
GALERIJA Ovako je to danas izgledalo u Davosu, Trump: Neću koristiti silu za Grenland!

Riječ je o platformi koja povezuje seksualne radnice s klijentima, a ove su godine zabilježili porast rezervacija od 4000 posto. U Davosu, gradu s oko 10.000 ljudi, imaju oko dvije rezervacije dnevno, a od 19. siječnja ih je čak 79.

A kupci? Najviše ih je iz SAD-a, Ukrajine i Rusije.

Osim tradicionalnih usluga, radnice na platformi nisu profesionalke, među njima ima studenata, učitelja ili međunarodnih putnika koji na taj način zarade dodatni novac. 

Najskuplja rezervacija bila je 96.000 franaka, tj. 104.000 eura za četiri dana s pet žena. U cijenu ne ulaze pokloni, hoteli i slično koje sam kupac rezervira. Neki od kupaca, osim skupocjenih poklona, radnice su vodili u Dubai, Pariz, luksuzne kuće u Švicarskoj....

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: 'Kada Amerika cvate onda i svijet cvate'; I Plenković se oglasio o 'Odboru za mir'
PRATITE NA 24SATA

Trump: 'Kada Amerika cvate onda i svijet cvate'; I Plenković se oglasio o 'Odboru za mir'

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!
KRAJ ERE

Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!

Sporazum je ograničio Sjedinjene Američke Države i Rusiju na po 1550 raspoređenih strateških bojevih glava svaka
VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'
BUKTINJA NA CESTI

VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'

Na križanju Slavonske i Čulinečke ulice u Zagrebu oko 19.10 sati planuo je automobil. Vozač je na vrijeme izašao iz automobila kad je vidio da je bukitnja zahvatila prednji dio. Vatrogasci i policija su izašli na intervenciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026