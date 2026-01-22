Druga strana foruma u Davosu: Dame noći zadovoljno 'trljaju' ruke, neke zaradile bogatstvo

Proteklih je dana, i to opravdano, u velikom fokusu Svjetski ekonomski forum u Davosu na kojeg su stigla velika imena iz poslovnog i političkog svijeta.

I dok svijet raspravlja o sudbini Grenlanda, Ukrajine, ali i o ostalim političkim pitanjima, jedan drugi posao cvijeta u pozadini.

Švicarska platforma za seks i upoznavanje Titt4tat objavila je kako im je obujam posla uvelike porastao uslijed foruma u Davosu, prenosi Heute.

Riječ je o platformi koja povezuje seksualne radnice s klijentima, a ove su godine zabilježili porast rezervacija od 4000 posto. U Davosu, gradu s oko 10.000 ljudi, imaju oko dvije rezervacije dnevno, a od 19. siječnja ih je čak 79.

A kupci? Najviše ih je iz SAD-a, Ukrajine i Rusije.

Osim tradicionalnih usluga, radnice na platformi nisu profesionalke, među njima ima studenata, učitelja ili međunarodnih putnika koji na taj način zarade dodatni novac.

Najskuplja rezervacija bila je 96.000 franaka, tj. 104.000 eura za četiri dana s pet žena. U cijenu ne ulaze pokloni, hoteli i slično koje sam kupac rezervira. Neki od kupaca, osim skupocjenih poklona, radnice su vodili u Dubai, Pariz, luksuzne kuće u Švicarskoj....