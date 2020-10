Druge bolnice u KB Dubrava počinju slati svoje liječnike, stanje je tamo sve teže

Kako doznajemo, u Dubravu će na privremeni rad prvo biti poslani liječnici iz Infektivne klinike Fran Mihaljević, ali onda i iz, moguće, drugih bolnica. Više ne mogu sami, stanje je "gore nego u ratu", kažu tamo

<p>Predstojnik klinike Fran Mihaljević <strong>doc.dr.sc. Ivan Puljiz</strong> potvrdio nam je kako oni u Dubravu na naredna dva tjedna šalju svoje liječnike, jer se očekuje da će KB Dubrava biti preopterećena. Tamo će se zato rotirati dva njihova specijalizanta infektologije, s dovoljnim iskustvom, dok će u Dubravu odlaziti i jedan specijalist infektolog.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici se vraćaju iz mirovine</strong></p><p>Samoj Zaraznoj klinici, odgovara liječnik, neće biti problem dati svoje liječnike na raspolaganje, odnosno taj manjak neće osjetiti. Vjerojatno će i druge bolnice Dubravi dati na raspolaganje dio svoga kadra, može se čuti. </p><p>U Dubravi ima preko 600 kreveta ukupno, koji mogu postati kreveti za Covid bolesnike, svi redom, što znači da ona može biti isključivo Covid bolnica, no krevet je bezvrijedan ako nema tko raditi s pacijentima. I otprije KB Dubrava ima problema s manjkom radnika, pogotovo medicinskih sestara, što se sad jako osjeća. Na rad s Covid bolesnicima prebacuju se i sestre s drugih odjela no ni to nije dovoljno. Nedostaje im i liječnika određenih struka, a dio osoblja mora brinuti i o drugim bolesnicima, koji nemaju Covid. </p><p>- Ako ne zaustavimo ovaj, sad već eksponencijalni rast zaraženih, na respiratoru će završiti naš zdravstveni sustav - rekao je epidemiolog iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" <strong>Branko Kolarić </strong>gostujući na RTL-u. Broj umrlih se u sljedećim danima može povećavati tri do četiri puta, što će značiti čak i do 50 u danu. Ako se uruši zdravstveni sustav, neće se moći brzo oporaviti, rekao je. Smatra da su postojeće nove epidemiološke mjere zakašnjele, odnosno da bi efekta imale prije mjesec dana, sad više ne. Trebaju nam pojačane mjere koje će smanjiti broj kontakata među ljudima, zaključio je. </p><p> </p>