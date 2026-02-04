Obavijesti

News

Komentari 0
IMA IZNIMKI

EU odobrila zajam od 90 mlrd. eura za Ukrajinu: Novcem će kupovati i oružje iz Europe

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
EU odobrila zajam od 90 mlrd. eura za Ukrajinu: Novcem će kupovati i oružje iz Europe
Foto: Reuters TV

Ukrajina bi u načelu trebala kupovati oružje od tvrtki iz EU-a i EGP-a, uz iznimke u slučaju hitne potrebe za opremom koja nije dostupna u Europi

Admiral

Države članice EU-a usuglasile su se u srijedu oko pravnog okvira za zajam Ukrajini od 90 milijardi eura, prema kojem bi Ukrajinci trebali “u načelu” kupovati oružje od tvrtki iz EU-a i članica Europskog ekonomskog prostora, a od toga načela bi se moglo odstupiti samo u slučaju hitne potrebe za obrambenim proizvodom koji nije dostupan u EU-u.

učvršćuju savez Xi i Putin uoči godišnjice rata u Ukrajini: ‘Naši odnosi su stabilizirajući faktor svijeta’
Xi i Putin uoči godišnjice rata u Ukrajini: ‘Naši odnosi su stabilizirajući faktor svijeta’

"Obrambeni proizvodi u načelu bi se trebali nabavljati samo od tvrtki iz EU-u, Ukrajine ili zemalja EGP-a i EFTA-e. Ako bi ukrajinske vojne potrebe zahtijevale hitnu isporuku obrambenog proizvoda koji slučajno nije dostupan u EU-u, Ukrajini ili zemlji EGP-EFTA-e, primijenio bi se skup ciljanih odstupanja", objavilo je Vijeće EU-a.

Od 90 milijardi eura beskamatnog zajma koji će EU osigurati Ukrajini, 30 milijardi je namijenjeno za makroekonomsku pomoć, a 60 milijardi za ulaganje u obrambene industrijske kapacitete i nabavu vojne opreme. 

O OKONČANJU RAT Ukrajina i Rusija počele drugi krug pregovora u Abu Dhabiju
Ukrajina i Rusija počele drugi krug pregovora u Abu Dhabiju


Dosad je najveća prepreka dogovoru bila inzistiranje Francuske da se tim novcima može kupovati samo oružje i oprema proizvedeno u Europskoj uniji.

Većina članica je isticala da europske tvrtke ne mogu osigurati sve što je Ukrajini potrebno za obranu i da se stoga mora omogućiti kupovina i izvan EU-a i Europskog gospodarskog prostora (EGP) i zemalja koje čine Europsko udruženje slobodne trgovine (EFTA).

MILITARIZACIJA Rusi promijenili taktiku pregovora. Žele stjerati EU u kut
Rusi promijenili taktiku pregovora. Žele stjerati EU u kut


Dogovor koji su danas postigli veleposlanici država članica bit će podloga za pregovore s Europskim parlamentom o konačnom tekstu pravnog okvira.

EU će sredstva za zajam Ukrajini prikupiti na tržištima kapitala, a troškove kamata pokrivat će se iz europskog proračuna. Politički dogovor 24 članice postignut je na samitu u prosincu, dok su Mađarska, Slovačka i Češka odbile sudjelovati u zajmu. Stoga su se preostale članice EU-a odučile za mehanizam pojačane suradnje kako bi osigurale potrebne financije za ratom razorenu zemlju.

o privremenom prekidu Trump hvali Putina dok Kijev gori: ‘Održao je obećanje...’
Trump hvali Putina dok Kijev gori: ‘Održao je obećanje...’


„Današnji dogovor pokazuje da EU i dalje snažno podržava Ukrajinu i njezin narod. Ova sredstva  omogućit će zemlji da čvrsto stoji protiv ruske agresije. Istodobno šaljemo snažnu poruku da se suverenitet i teritorijalni integritet država moraju poštovati u skladu s međunarodnim pravom“, rekao je ciparski ministar financija Makis Keravnos, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ukrajina i Rusija počele drugi krug pregovora u Abu Dhabiju
O OKONČANJU RAT

Ukrajina i Rusija počele drugi krug pregovora u Abu Dhabiju

Ukrajinski i ruski pregovarači počeli su u srijedu u Abu Dhabiju drugi krug pregovora o okončanju rata uz posredovanje SAD-a
Ukrajinci prvi put uništili rusko čudovište od 15 milijuna dolara
VELIKI PODVIG

Ukrajinci prvi put uništili rusko čudovište od 15 milijuna dolara

Napad se dogodio u ruskoj regiji Belgorod, odmah preko granice s Ukrajinom. Video objavljen u ponedjeljak prikazuje snimke u stvarnom vremenu iz perspektive FPV dronova dok se približavaju cilju
Rusi promijenili taktiku pregovora. Žele stjerati EU u kut
MILITARIZACIJA

Rusi promijenili taktiku pregovora. Žele stjerati EU u kut

Čelnicima europskih zemalja bit će znatno teže objasniti svojim biračima potrebu za povećanjem obrambenih izdataka u slučaju završetka sukoba, na što Moskva računa mijenjajući pristup pregovaračke skupine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026