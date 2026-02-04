EU odobrila zajam od 90 mlrd. eura za Ukrajinu: Novcem će kupovati i oružje iz Europe

Države članice EU-a usuglasile su se u srijedu oko pravnog okvira za zajam Ukrajini od 90 milijardi eura, prema kojem bi Ukrajinci trebali “u načelu” kupovati oružje od tvrtki iz EU-a i članica Europskog ekonomskog prostora, a od toga načela bi se moglo odstupiti samo u slučaju hitne potrebe za obrambenim proizvodom koji nije dostupan u EU-u.

"Obrambeni proizvodi u načelu bi se trebali nabavljati samo od tvrtki iz EU-u, Ukrajine ili zemalja EGP-a i EFTA-e. Ako bi ukrajinske vojne potrebe zahtijevale hitnu isporuku obrambenog proizvoda koji slučajno nije dostupan u EU-u, Ukrajini ili zemlji EGP-EFTA-e, primijenio bi se skup ciljanih odstupanja", objavilo je Vijeće EU-a.

Od 90 milijardi eura beskamatnog zajma koji će EU osigurati Ukrajini, 30 milijardi je namijenjeno za makroekonomsku pomoć, a 60 milijardi za ulaganje u obrambene industrijske kapacitete i nabavu vojne opreme.



Dosad je najveća prepreka dogovoru bila inzistiranje Francuske da se tim novcima može kupovati samo oružje i oprema proizvedeno u Europskoj uniji.

Većina članica je isticala da europske tvrtke ne mogu osigurati sve što je Ukrajini potrebno za obranu i da se stoga mora omogućiti kupovina i izvan EU-a i Europskog gospodarskog prostora (EGP) i zemalja koje čine Europsko udruženje slobodne trgovine (EFTA).



Dogovor koji su danas postigli veleposlanici država članica bit će podloga za pregovore s Europskim parlamentom o konačnom tekstu pravnog okvira.

EU će sredstva za zajam Ukrajini prikupiti na tržištima kapitala, a troškove kamata pokrivat će se iz europskog proračuna. Politički dogovor 24 članice postignut je na samitu u prosincu, dok su Mađarska, Slovačka i Češka odbile sudjelovati u zajmu. Stoga su se preostale članice EU-a odučile za mehanizam pojačane suradnje kako bi osigurale potrebne financije za ratom razorenu zemlju.



„Današnji dogovor pokazuje da EU i dalje snažno podržava Ukrajinu i njezin narod. Ova sredstva omogućit će zemlji da čvrsto stoji protiv ruske agresije. Istodobno šaljemo snažnu poruku da se suverenitet i teritorijalni integritet država moraju poštovati u skladu s međunarodnim pravom“, rekao je ciparski ministar financija Makis Keravnos, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a.