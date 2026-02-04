Obavijesti

Xi i Putin uoči godišnjice rata u Ukrajini: ‘Naši odnosi su stabilizirajući faktor svijeta’

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Alexander Kazakov

Kineski predsjednik Xi Jinping i njegov ruski kolega Vladimir Putin u srijedu su naglasili dobre odnose dviju zemalja tijekom video-poziva uoči četvrte godišnjice ruske invazije na Ukrajinu

Admiral

Putin je rekao da je odnos između Moskve i Pekinga važan stabilizirajući faktor u vrijeme sve većih napetosti u svijetu, prema ruskoj državnoj televiziji. Xi je pozvao obje zemlje da izrade "velik plan" za daljnje jačanje bilateralnih odnosa za koje je kazao da napreduju u ispravnom smjeru.

Kina i Rusija su proglasile strateško partnerstvo "bez granica" nekoliko dana prije nego što je Putin poslao desetke tisuća vojnika u Ukrajinu u veljači 2022.

Otada je Kina postala ključan gospodarski partner Rusije jer je pojačala trgovinu sa svojim sjevernim susjedom dok su zapadne sankcije gomilale sankcije protiv Moskve.

FOTOGRAFIJA S ALJASKE Pravi prijatelji: Ovo je nova fotka na zidu u Bijeloj kući
Pravi prijatelji: Ovo je nova fotka na zidu u Bijeloj kući

Xi i Putin su se posljednji put sreli u Pekingu kada je Kina organizirala ogromnu vojnu povorku u rujnu kojoj je također prisustvovao sjevernokorejski vođa Kim Jong Un.

Tijekom tog sastanka, Xi je rekao da su kinesko-ruske veze "izdržale međunarodnu turbulenciju" te obećao s Moskvom koordinirati pitanja vezana za njihove ključne interese.

ZBOG HLADNOG VREMENA Trump: 'Osobno sam zamolio Putina da slijedećih tjedan dana ne gađa Kijev, pristao je na to'
Trump: 'Osobno sam zamolio Putina da slijedećih tjedan dana ne gađa Kijev, pristao je na to'

Ukrajina i Europa su optužile Peking da ruskim ratnim naporima pruža izravnu vojnu pomoć. Peking poriče te optužbe te tvrdi da nije sudionik sukoba.

Viši diplomati dviju zemalja su se u utorak sastali u Pekingu kako bi raspravili o globalnoj sigurnosnoj situaciji i drugim temama te su postigli "širok konsenzus", objavilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova.

Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Ni u ovom kolu nije pogođen glavni zgoditak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Dobitak 5+0 osvojilo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je iznos od 99.920,20 eura. Dobitak 4+2 pogodilo je 70 igrača, a pojedinačni iznos dobitka iznosi 5.768,50 eura.
120 policajaca u lovu na dilere. Prvi detalji akcije: Zaradili su milijune, prali lovu kroz stanove
OGLASIO SE USKOK

120 policajaca u lovu na dilere. Prvi detalji akcije: Zaradili su milijune, prali lovu kroz stanove

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.
DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!
STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu

