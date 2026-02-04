Xi i Putin uoči godišnjice rata u Ukrajini: ‘Naši odnosi su stabilizirajući faktor svijeta’

Putin je rekao da je odnos između Moskve i Pekinga važan stabilizirajući faktor u vrijeme sve većih napetosti u svijetu, prema ruskoj državnoj televiziji. Xi je pozvao obje zemlje da izrade "velik plan" za daljnje jačanje bilateralnih odnosa za koje je kazao da napreduju u ispravnom smjeru.

Kina i Rusija su proglasile strateško partnerstvo "bez granica" nekoliko dana prije nego što je Putin poslao desetke tisuća vojnika u Ukrajinu u veljači 2022.

Otada je Kina postala ključan gospodarski partner Rusije jer je pojačala trgovinu sa svojim sjevernim susjedom dok su zapadne sankcije gomilale sankcije protiv Moskve.

Xi i Putin su se posljednji put sreli u Pekingu kada je Kina organizirala ogromnu vojnu povorku u rujnu kojoj je također prisustvovao sjevernokorejski vođa Kim Jong Un.

Tijekom tog sastanka, Xi je rekao da su kinesko-ruske veze "izdržale međunarodnu turbulenciju" te obećao s Moskvom koordinirati pitanja vezana za njihove ključne interese.

Ukrajina i Europa su optužile Peking da ruskim ratnim naporima pruža izravnu vojnu pomoć. Peking poriče te optužbe te tvrdi da nije sudionik sukoba.

Viši diplomati dviju zemalja su se u utorak sastali u Pekingu kako bi raspravili o globalnoj sigurnosnoj situaciji i drugim temama te su postigli "širok konsenzus", objavilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova.