Xi i Putin uoči godišnjice rata u Ukrajini: ‘Naši odnosi su stabilizirajući faktor svijeta’
Putin je rekao da je odnos između Moskve i Pekinga važan stabilizirajući faktor u vrijeme sve većih napetosti u svijetu, prema ruskoj državnoj televiziji. Xi je pozvao obje zemlje da izrade "velik plan" za daljnje jačanje bilateralnih odnosa za koje je kazao da napreduju u ispravnom smjeru.
Kina i Rusija su proglasile strateško partnerstvo "bez granica" nekoliko dana prije nego što je Putin poslao desetke tisuća vojnika u Ukrajinu u veljači 2022.
Otada je Kina postala ključan gospodarski partner Rusije jer je pojačala trgovinu sa svojim sjevernim susjedom dok su zapadne sankcije gomilale sankcije protiv Moskve.
Xi i Putin su se posljednji put sreli u Pekingu kada je Kina organizirala ogromnu vojnu povorku u rujnu kojoj je također prisustvovao sjevernokorejski vođa Kim Jong Un.
Tijekom tog sastanka, Xi je rekao da su kinesko-ruske veze "izdržale međunarodnu turbulenciju" te obećao s Moskvom koordinirati pitanja vezana za njihove ključne interese.
Ukrajina i Europa su optužile Peking da ruskim ratnim naporima pruža izravnu vojnu pomoć. Peking poriče te optužbe te tvrdi da nije sudionik sukoba.
Viši diplomati dviju zemalja su se u utorak sastali u Pekingu kako bi raspravili o globalnoj sigurnosnoj situaciji i drugim temama te su postigli "širok konsenzus", objavilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova.
