Drugi dan pregovora o Gazi u Šarm el-Šeiku bez napretka

Drugi dan pregovora u Šarm el-Šeiku usmjerenih na okončanje rata u Gazi zaključen je u utorak bez vidljivog napretka, prema riječima egipatskih izvora, dok je američki predsjednik rekao u Washingtonu da postoje "realni izgledi" za mirovni sporazum. Pregovori se održavaju uz prisutnost Katra te uz posredovanje Egipta.

Viši egipatski sigurnosni dužnosnik upoznat s pregovorima rekao je novinskoj agenciji dpa da je "situacija nepromijenjena u usporedbi s prvim danom", dok se i izraelsko i Hamasovo izaslanstvo čvrsto drže svojih pozicija.

Iako su Izrael i Hamas podržali opća načela plana od 20 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa prema kojem bi borbe prestale, taoci bili oslobođeni, a pomoć bi se slijevala u Gazu, još uvijek ima prijepora između dviju strana.

Izvor tvrdi da izaslanstvo Hamasa nastavlja zahtijevati čvrsta jamstva da Izrael neće nastaviti svoje vojne operacije nakon puštanja talaca, inzistirajući da rat mora biti potpuno zaustavljen prije bilo kakve razmjene.

Prema izraelskoj televiziji Al Qahera News, na popisu zarobljenika čije puštanje Hamas traži nalaze se i visokopozicionirane osobe poput Marvana Bargutija.

Hamas je također pozvao na razjašnjenje mehanizama i postupaka potrebnih da se provede Trumpov mirovni plan, uključujući i jamstva da se Izrael neće vratiti agresiji protiv Gaze.

Egipatski izvor dodao je da je izraelsko izaslanstvo dosad odbilo raspravljati o zaustavljanju rata prije razmjene.

Egipatski dužnosnik je najavio da bi se američko izaslanstvo, predvođeno Stevenom Witkoffom, trebalo pridružiti pregovorima u srijedu.

Posrednici se nadaju da će američko sudjelovanje pomoći pritisnuti izraelsku stranu da pokaže fleksibilnost po pitanju spornih točaka - posebno zahtjeva za jamstvima da se neće ponovno pokrenuti rat jednom kad taoci budu pušteni.

Trump je u utorak u Washingtonu izrazio uvjerenost da postoji "stvarna šansa" za postizanje mirovnog sporazuma za Gazu.

Američki predsjednik predložio je plan od 20 točaka za okončanje sukoba, pokrenutog prije točno dvije godine napadom Hamasa, najsmrtonosnijim u povijesti Izraela.