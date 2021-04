HROTE sredstva za isplatu poticaja za obnovljive izvore energije (OIE) prikuplja iz naknade za OIE koju plaćaju svi potrošači električne energije u iznosu 10,5 lipa po kWh te od prodaje struje iz obnovljivih izvora.

Ukupno je lani prikupljeno 2,68 milijardi kuna, a povlaštenim proizvođačima isplaćeno je 3,04 milijarde kuna. Ta razlika od 371 milijun kuna pokrivena je iz akumulacije prethodnih godina koja je početkom 2020. iznosila oko 480 milijuna kuna te sustav nije bio ugrožen, objašnjavaju u HROTE-u. Ali upozoravaju da su negativni trendovi, iako u nešto blažem obliku, nastavljeni i početkom 2021. te u ovoj godini više nije moguće pokriće negativne bilance iz akumuliranih sredstva.

S nadležnim ministarstvom od jeseni prošle godine traju konzultacije u traženju optimalnog rješenja kako bi se minimalno opteretilo kućanstva i industriju, a s druge strane uredno servisiralo postojeće proizvođače u sustavu poticanja, kao i pokrenuo novi ciklus investicija u OIE kroz sustav tržišne premije i zajamčene otkupne cijene, a to se odnosi na natječaje iz studenog 2020. i nove u 2021. No podizanje naknade neće se moći izbjeći, ali traže se i druga rješenja kako bi to povećanje naknade bilo minimalno, priznaju u HROTE-u.

Objašnjavaju da je negativna bilanca rezultat pada potrošnje električne energije od oko šest posto, a taj pad je doveo do smanjenja prihoda s osnove naknade za poticanje proizvodnje iz OIE. Minus je nastao i zbog pada cijena na tržištu električne energije, a uz to u 2020. dogodio se ulazak 152 nova povlaštena proizvođača koji će u prosječnoj godini proizvesti gotovo pola TWh električne energije, za što će im biti isplaćeno oko 380 milijuna kuna.

U HROTE-u kažu da će bez mjera koje su predložene nadležnom ministarstvu sustav poticanja vrlo će brzo doći u blokadu jer su rezerve iz prijašnjih razdoblja pri kraju. Bez mjera procijenjen je manjak oko 300 milijuna kuna u sustavu poticanja za 2021. koji je potrebno pokriti iz dodatnih izvora prihoda, što je ekvivalent od 2 lipe kW/h naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, kažu u HROTE-u u kojem kategorički tvrde da ove godine sigurno neće biti podizanja naknade za OIE sa sadašnjih 10,5 lipa.

Jedna od opcija u koju polažu najviše nade je da se sredstva iz naknada za emisije CO2 preusmjere u HROTE kako bi se pokrili minusi.

No direktor HROTE-a Boris Abramović uvjeren je da i do tog minimalnog povećanja naknade neće doći ako zaživi reforma kojom bi se naknada od CO2 preusmjerila u HROTE. A ako i dođe do povećanje te naknade od 2 lipe, to bi značilo povećanje računa za struju šest kuna mjesečno, piše Večernji list.