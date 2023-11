Država nudi građanima kupnju trezorskih zapisa, povećava od 1. siječnja neoporezive primitke

Od 1. siječnja iduće godine povećavaju se iznosi neoporezivih primitaka, najavio je ministar financija Marko Primorac.

Tako se prigodna nagrada, koju je poslodavac do sada mogao isplatiti radniku do neoporezivih 663 eura godišnje, od iduće godine povećava do 700 eura, nagrada za radne rezultate s 995 na 1120 eura neoporezivo godišnje dok se neoporeziv iznos naknade za troškove prehrane radnika povećava sa 796 na 1200 eura godišnje.

- Dakle, od ukupnog iznosa koji je do sada bio do 2455 eura, sada postoji mogućnost isplata neoporezivih primitaka radnicima do 3020 eura godišnje, što bi ispalo oko 250 eura mjesečno koje poslodavci mogu isplatiti svojim radnicima neoporezivo - kazao je ministar.

Nadalje, naknada za korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe diže se s 40 na 50 centi po prijeđenom kilometru, dok se dnevnice za rad u zemlji dižu s 26,55 eura na neoporezivih 30 eura.

- Što se tiče inozemnih dnevnica, one nisu mijenjane neko duže vrijeme i apsolutno je potrebno povećati ih, to nije sporno, mi smo imali nekoliko razgovora o tome u Vladi jer je to akt koji donosi Vlada i to bi moglo na jednoj od idućih sjednica biti predstavljeno - najavio je još ministar.

Povećava se i neoporezivi iznos potpora radnicima zbog invalidnosti, zbog smrti u užoj obitelji, dugotrajnog bolovanja, kao i djetetu umrlog radnika - sve će biti neoporezive do 560 eura. Otpremnina u slučaju odlaska u mirovinu se povećava s 1327 na neoporezivih do 1400 eura, otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti s 1061 euro za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca na 1120 eura, kao i otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza, koje su do sada iznosile do 896 eura za svaku godinu rada, a sada se povećavaju do 896 eura neoporezivo.

Nagrada za 10 godina rada, koju je poslodavac do sada mogao isplatiti radniku u neoporezivoj visini do 199 eura, sada se povećava na 280 eura, za 15 godina rada na 336 eura, za 20 godina staža do 392 eura, za 25 godina do 448 eura, za 30 godina do 504 eura, za 35 godina do 560, a za 40 godina radnog staža neoporezivo će biti do 672 eura.

Povećavaju se i neoporezivi iznosi koje studenti i učenici mogu zaraditi godišnje na 10.080 eura, a porezna olakšica roditeljima mogu biti do zarade od 3360 eura godišnje. Neoporezivi iznos stipendije, a to se odnosi i na sportske stipendije, se povećava s dosadašnjih 232 na na 560 eura mjesečno, kao i stipendije za izvrsna postignuća do 840 eura mjesečno.

Nagrada za sportska ostvarenja se povećava do 2800 godišnje bez oporezivanja, a naknade sportašima amaterima do 560 eura.

Na pitanje što s umjetnicima, Primorac je poručio kako za sada nisu uvodili uvodili nove neoporezive primitke već postojeće povećavali i zaokruživali.

- Pravilnik je u javnom savjetovanju i ako ima nešto što bi trebalo mijenjati, otvoreni smo za sugestije - kazao je.

Država prvi put nudi građanima kupnju trezorskih zapisa

Osim toga, ministar Primorac je najavio i kako će nakon narodnih obveznica država ovog mjeseca prvi puta građanima ponuditi i kupnju trezorskih zapisa. Prvi krug upisa, koji se odnosi na građane, počinje 13. studenoga i traje do 20. studenoga do 11 sati. Pravo kupnje u prvom krugu imaju fizičke osobe punoljetni hrvatski državljani u RH i izvan nje, te strani državljani, rezidenti u Hrvatskoj.

Trezorski zapisi će se nuditi po sniženoj cijeni od 963,95 eura po zapisu s godišnjom stopom prinosa od 3,75, odnosno točnije 3,74 posto. Dakle, građani će nakon godinu dana po jednom zapisu dobiti 1000 eura. Upisivanje će se moći izvršiti isključivo u poslovnicama FINA-e.

Drugi krug upisa namijenjen institucionalnim ulagačima bit će otvoren 21. studenoga od 9 do 11 sati. Ciljani nominalni iznos je 440 milijuna eura.

Inače, trezorski zapisi se smatraju nerizičnim vrijednosnim papirom radi umjerenog prihoda i sigurnosti, koji se prodaju na dražbi uz popust, tako da im je cijena pri prodaji niža od nominalne. Obično se izdaju na 91, 182 dana ili, kao u ovom slučaju, 364 dana, što znači da je datum dospijeća 21. studenog 2024.

- Ulaganja u trezorske zapise neće se oporezivati porezom na dohodak - dodao je Primorac.

Upitan o slučaju Agrokor, u kojem je sud odbacio vještačenje DORH-a, i strahuje li da bi država mogla izgubiti arbitražu i vratiti ogromnu svotu novca Ivici Todoriću, Primorac je istaknuo kako je to pitanje za DORH.

- Mi smo kao Vlada, iako ja tada nisam bio član, a ponešto znam o tome, ne znam sve detalje, osigurali na traženje DORH-a određeni iznos sredstava za provođenje vještačenja, koje se sada pokazalo kao sporno. To nije bilo na inicijativu Vlade niti je Vlada sudjelovala u odabiru onih tvrtki koje su radile to vještačenje, nego je to bila inicijativa DORH-a. Mi ćemo, naravno, biti tu ako bude bilo potrebno da kao Vlada osiguramo neke dodatne uvjetne ili bilo što drugo DORH-u, ali u ovom trenutku ne mogu dati nikakav drugi komentar. Ne strahujemo ništa - kazao je.