Država prodaje 30 nekretnina

Tvrtka za upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu Državne nekretnine, objavila je četvrti ovogodišnji natječaj za prodaju nekretnina kojim se na tržište stavlja 30 nekretnina u vlasništvu RH, a riječ je o stanovima, poslovnim prostorima i garažama. Te nekretnine prodaju se prema načelu "viđeno – kupljeno", a nalaze se u Zagrebu, Rijeci, Varaždinu, Dugoj Resi i Lepoglavi.

Rok za podnošenje ponuda je 1. prosinca 2025. do 12 sati.

Javno otvaranje ponuda predviđeno je za taj isti dan, u Državnim nekretninama.

Zainteresirani kupci mogu predati jednu ili više ponuda, pri čemu se za svaku nekretninu podnosi posebna ponuda u zasebnoj omotnici. Pregled nekretnina predviđen je u razdoblju od 10. do 14. studenoga 2025., prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu na mrežnim stranicama www.hr-nekretnine.hr, gdje su dostupni i svi detalji natječaja.

Kao i u prethodnim javnim pozivima, riječ je o prodaji nekretnina koje ne ispunjavaju uvjete za provedbu državnih programa priuštivog stanovanja i Statilea.

Najveći broj ponuđenih nekretnina nalazi se u Zagrebu, njih 20, među kojima su stanovi i poslovni prostori u Ilici, Draškovićevoj, Gundulićevoj, Dalmatinskoj, Brozovoj, Maksimirskoj, Kačićevoj, Selskoj, Štoosovoj, Žajinoj i Padovčevoj.

Početne cijene koje su sukladno tržišnim vrijednostima procijenili sudski vještaci, kreću se od 8.320 eura za najmanji podrumski stan u Padovčevoj 5 do, 107.000 eura za poslovni prostor od 70 kvadrata u Draškovićevoj 82.

U Dugoj Resi prodaje se pet manjih stanova površina od osam do 44 kvadrata i početnih cijena od 8.080 do 40.900 eura.

Najveća nekretnina na ovom natječaju prodaje se u Rijeci - poslovni prostor površine 197 kvadrata u Ružićevoj ulici 24, po početnoj cijeni od 166.000 eura.

U Varaždinu, u Kukuljevićevoj ulici 21, ponuđena su tri poslovna prostora, površina od 37 do 242 kvadrata, s početnim cijenama od 9.240 eura do 67.400 eura.

U Lepoglavi je za 20.000 eura ponuđen poslovni prostor od cca 29 kvadrata u ulici Hrvatskih Pavlina 3.