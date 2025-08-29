Država tuži kćer benkovačkog (za)branitelja koja pjeva Cecu

Od kćeri benkovačkog (za)branitelja Nediljka Gende, država traži povrat od 1.300 eura školarine jer nije završila Policijsku akademiju, doznaje Index. Genda je izbačena iz Akademije nakon što je prijavljena za diskriminaciju cimerice muslimanske vjeroispovijesti i crtanje ustaških simbola po zidovima.

Prema ugovoru, polaznici koji ne završe školovanje ili ne ostanu raditi u policiji moraju vratiti trošak obrazovanja. No, sud je u prosincu 2023. presudio da Genda nije sama prekinula školovanje, već da je isključena temeljem optužnog prijedloga koji se kasnije pokazao neutemeljenim. Time je, prema presudi, država izgubila pravo tražiti povrat novca.

Državno odvjetništvo je uložilo žalbu. Viši sud je žalbu prihvatio, ukinuo presudu i naložio novo suđenje. Općinski sud u Zadru uskoro će ponovno odlučivati mora li Genda vratiti novac državi.

Podsjetimo, Nediljko Genda, vođa branitelja koji je otjerao kulturni festival iz Benkovca, rekao je da su mu kćer suspendirali iz hrvatske policije na pet godina jer je pjevala Thompsonov stih "sve bih dao da je vidim ponosnu i lijepu ko u snovima". Bio je to njegov odgovor kad su tražili da komentira to što mu kći pjeva pjesme Cece Ražnatović, udovice ratnog zločinca Arkana, koji je ubijao po Slavoniji.

- Pa što ako pjevam Cecu? Mene je tata učio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas odgajao da mrzimo druge - kazala je za 24sata Emili Genda, kći Nediljka.