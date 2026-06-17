Ahmetović žestoko oplela po kandidatu za guvernera HNB-a: 'Sve ostaje u HDZ-ovoj obitelji'

Sabor raspravlja o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Anti Žigmanu, koji je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA). Žigman je jedini kandidat za guvernera HNB-a. Bude li izabran, na toj će poziciji naslijedit Borisa Vujčića koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke (ECB). Prije same rasprave oporba je tražila stanku. Nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić navela je kako funkcija guvernera pompozno zvuči, kao da je dio kraljevske loze što u praksi nije dalje od toga. Podsjetila je kako je kod uvođenja eura bivši guverner uvjeravao građane da neće biti inflacije, a pozitivne posljedice imao je samo on i završio na lukrativnom mjestu u središnjoj europskoj instituciju.

- Nemamo stručnu monetarnu politiku, jer je ona neodvojiva od vladajuće politike. Izražavan zabrinutost jer je novi predložen izbor, osoba koja je politički i privatno neodvojiva od vladajuće strukture - kazala je Selak Raspudić.

Ustvrdila je kako će to za građane značiti da će provođenje antiinflacijskih mjera biti usmjereno na HDZ-ov politički probitak.

- Vrijeme je da kažemo dosta da se našim središnjim stručnim institucijama upravlja politički i na korist jedne političke opcije. Ministar financija poručio je poduzetnicima kako su predložene antiinflacijske mjere tek jedna vježba. Tu nas sve upozoravam. Vježba znači da su prvo došli po poduzetnike. Ako se svi zajedno ne pobunimo doći će i sve nas, teret loše financijske politike podnosit će građani - kazala je Selak Raspudić.

Boris Lalovac (SDP) naveo je kako danas biramo vrlo važnu osobu u zemlji. Guverner HNB-a, nastavio je, trebao se u vrijeme visoke inflacije pojavljivati u Saboru, koji ga je izabrao, ali nije.

- To je sramota. Mi smo mu dali povjerenje, a on se javljao s banketa, iz Opatije, Dubrovnika, s obilnih ručkova. Našalio sam se da i rekao da smo mu možda ponudili u Saboru nekakav obilan ručak, možda bi došao i kod nas. Nažalost daleko od šale je ozbiljni izvještaj HNB-a, koji kaže što se sve krije u ozbiljnim strukturnim problemima te što nas može zadesiti za godinu dvije. O tome tri godine, kad su se pojavljivale neravnoteže, o tome nigdje nismo čuli - kazao je SDP-ovac.

Podsjetio je kako je bivši guverner savjetovao građanima da idu kupovati tamo gdje je jeftinije, ali i da se ne kupuje da će nestati inflacija. Lalovac je naveo kako je Žigman na odboru rekao da će dolaziti u Sabor i pokazati novi trend, a nada se da će razgovarati i s oporbom, a ne samo s vladajućima.

- Naša država uporno odbija imati suverenu monetarnu politiku i imenuje poslušne kadrove na guvernerske funkcije. Umjesto politike s kralježnicom i guvernera s kičmom, bojim se da je posljednja kadrovska popuna te lukrativne pozicije se na nju kvalificirala samo time što je u HANFA-i ljubio ruku mirovinskim fondovima umjesto da ih regulira. Novi guverner je test banaka položio, ali je na ispitu iz potpore hrvatskom čovjeku i ekonomiji je pao. Ljosnuo je zajedno s Vladom koja ga je imenovala - kazao je Mišo Krstičević (SDP).

Vladajući navode kako je Žigman vrhunski stručnjak, odbacio je teze oporbe i naveo kako nije išao na ruku mirovincima te da je bio pravedan i strog regulator. Oporbu je zanimalo što građani mogu očekivati od HNB-a odnosno novog guvernera kada je u pitanju spremnost borbe protiv inflacije.

- Mislim da dosadašnji profesionalni rad i iskustvo Ante Žigmana je itekako dobar pokazatelj da će se moći suočiti sa svim profesionalnim izazovima koji će ga čekati, uključujući i borbu protiv inflacije - rekla je Tereza Rogić Lugarić državna tajnica Ministarstva financija.

Građani danas grcaju pod teretom Plenkovićeve inflacije, a Sabor danas bira guvernera koji bi tu inflaciju trebao riješiti, kazala je Mirela Ahmetović (SDP) navodeći kako u obrazloženju nije o tome navedena ni riječ.

- Niste rekli kako će taj guverner biti neovisan prema Vladi u kojoj mu sjedi supruga, niti ste rekli kako je moguće da imenujemo čovjeka kojem bi trebali vjerovati da će riješiti najveći problem hrvatskih građana, a taj čovjek je čak 50 grešaka u imovinskoj kartici namjerno napravio ne bi li sakrio svoju imovinu. Niste rekli ni kako je notorno kršenje zakona Martine Dalić, još jedne moćne HDZ-ovke kaznio samo usmenom opomenom. Stječe se dojam da biramo guvernera po modelu: 'Važno je da sve ostaje u obitelji, HDZ-ovoj obitelji' - kazala je Ahmetović.