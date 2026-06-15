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Vujčić odlazi u Frankfurt

Sabor ovaj tjedan imenuje novog guvernera HNB-a

Piše HINA,
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Sabor ovaj tjedan imenuje novog guvernera HNB-a
Pula: Održan je susret guvernera regije 2026 | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Sabor u utorak nastavlja plenarno zasjedanje, a zastupnici će ovog tjedna, u srijedu, raspravljati o Anti Žigmanu kao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) te ga u petak i izglasati za ovu dužnost na kojoj će zamijeniti Borisa Vujčića

Ante Žigman jedini je kandidat za guvernera HNB-a, Vujčićevog nasljednika koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke.  Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, dok prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prijedloge su mogli uputiti Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove do početka lipnja. Procedura imenovanja je takva da Odbor za izbor i imenovanja, na prijedlog klubova zastupnika, Saboru upućuje prijedlog kandidata uz prethodno mišljenje Odbora za financije i državni proračun.

Odbor za imenovanja sastat će se sutra, a Odbor za financije prošlog je tjedna saslušao Žigmana, što je bilo prvo saslušanje ijednog guvernera pred tim Odborom, te glasovima zastupnika parlamentarne većine dao pozitivno mišljenje. 

Potom će zastupnici u srijedu na plenarnoj sjednici raspravljati o novom guverneru, kao i o tehničkoj proceduri njegova razrješenja s funkcije predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, s obzirom na nespojivost obnašanja dvije dužnosti. 

Možemo! predlaže povećanje braniteljskih mirovina

Istog su dana na dnevnom redu sjednice i dva oporbena zakonska prijedloga Kluba Možemo!. Izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji predlažu povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Povećanjem polaznog faktora za izračun mirovine tim braniteljima s jedan na 1,25, mirovine bi im se, procjenjuju, povećale za oko 20 posto.

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Predlažu i izmjene za branitelje čije se mirovine određuju prema propisima o djelatnim vojnim osobama, policijskim službenicima i ovlaštenim službenim osobama, odnosno ukidanje ograničenja kojim se, ovisno o visini mirovine, umanjuje iznos koji primaju.

Pred zastupnicima i prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa

Prije toga, u utorak, zastupnici će raspraviti prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru.

Riječ je o strateškom dokumentu koji prvi put cjelovito definira prostorno planiranje morskog područja Hrvatske s naglaskom na održivo upravljanje prirodnim resursima, zaštitu morskog ekosustava te razvoj gospodarskih aktivnosti u skladu s europskim i međunarodnim standardima. 

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Način korištenja isključivoga gospodarskog pojasa i aktivnosti u tom području obuhvaćaju akvakulturu, ribolovna područja, istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, podmorske kabele i cjevovode, pomorski promet, posebnu namjenu, primjerice, vojne vježbe, očuvanje prirode i vrsta te zaštićena morska područja, podvodnu kulturnu baštinu te znanstvena istraživanja.

Predviđenim Prostornim planom omogućava se istraživanje i eksploatacija ugljikovodika samo na postojeća tri eksploatacijska polja “Izabela”, “Sjeverni Jadran” i “Marica”, sloboda polaganja podmorskih kabela i cjevovoda, i u pravilu je dopuštena plovidba bez ograničenja.

U petak glasanje

Na dnevnom redu sutrašnje sjednice je i godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu, u kojoj je ukupni manjak općeg proračuna prema nacionalnoj metodologiji računskog plana zabilježen u iznosu od 3,9 milijardi eura ili 4,2 posto BDP-a. Pri tome je manjak državnog proračuna iznosio 3,4 milijardi eura ili 3,6 posto BDP-a, dok su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi izvanproračunski korisnici ostvarili manjak od 693,4 milijuna eura ili 0,7 posto BDP-a. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna ostvarili su višak od 149,2 milijuna eura ili 0,2posto BDP-a.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 32,6 milijardi eura, što je 1,2 posto manje od plana, ali 6,8 posto više nego godinu ranije, a rashodi u iznosu 36 milijardi eura, što je 9,9 posto više nego 2024. godine.

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Tijekom prošle godine zabilježen je nastavak rasta domaće ekonomske aktivnosti, pri čemu je realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) iznosio 3,4 posto, dok je inflacija, mjerena indeksom potrošačkih cijena, ubrzala s tri na prosječnu razinu 3,7 posto. 

U četvrtak će zastupnici raspraviti Vladine prijedloge izmjena dva zakona - o službenoj statistici te veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima dok je petak rezerviran za izjašnjavanje o amandmanima te glasanje u podne.

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