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POMOĆ POSLODAVCIMA

Država uskače nakon požara na Braču: Radnicima će naknaditi plaću do 1500 eura mjesečno

Piše HINA,
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Država uskače nakon požara na Braču: Radnicima će naknaditi plaću do 1500 eura mjesečno
Zagreb: Izjave za medije nakon 201. sjednice Vlade | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Ministar Alen Ružić najavio je podršku poslodavcima na Braču putem nadoknade bruto plaća radnicima, s ciljem očuvanja radnih mjesta i oporavka od posljedica požara. Mjera će omogućiti isplatu do 1500 eura mjesečno za radnike na neodređeno, a dostupna je do svibnja 2027. godine.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je u ponedjeljak u Milni proširenu mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta na požarom pogođenim području Brača, kojom će se radnicima na neodređeno nadoknađivati bruto plaća do 1500 eura mjesečno. „U najkraćem roku isplatit će se iznosi za nadomjestak bruto plaće do maksimalnog iznosa od 1500 eura“, rekao je Ružić nakon sastanka s predstavnicima poslodavaca.

Hrvatski zavod za zapošljavanje omogućit će kroz pojednostavljenu proceduru, uključujući izlazak na teren i dokumentiranje stanja, naknadu za radnike koji su na dan početka požara imali ugovor na neodređeno, a čiji poslodavci zbog posljedica požara ne mogu nastaviti poslovanje.

Mjera se može koristiti do svibnja 2027., a u posebnim okolnostima i dulje, s ciljem pomoći poslodavcima, zadržavanja domicilnog stanovništva i opstanka poslovnih djelatnosti na otoku.

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„To je mjera kojom pokazujemo potporu poslovanju, našim poslodavcima, zajednici, ali i brzinom djelovanja da je država servis koji u tom pogledu mora podržavati sve aktivnosti o kojima zajednica i funkcioniranje društva ovise“, rekao je Ružić

Na sastanku su sudjelovali i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i načelnik Općine Milna Frane Lozić.

Boban je rekao da je na Braču opožareno gotovo 5000 hektara, odnosno oko pet puta veća površina nego u požaru u Omišu, ali da je šteta višestruko manja. „Velika šteta nastala je na gospodarskim objektima, posebno u resortu Gava“, rekao je.

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Istaknuo je da za korištenje potpore za radnike nije potrebno čekati proglašenje prirodne nepogode, te pozvao sve koji su pretrpjeli štetu da već sada pripreme potrebnu dokumentaciju.

„Nakon proglašenja prirodne nepogode slijedi rok od osam dana za službenu prijavu štete, nakon čega će postupati nadležna ministarstva“, rekao je Boban.

Načelnik Općine Milna Frane Lozić najavio je da će Općinsko vijeće u petak sazvati sjednicu na kojoj će biti formirano povjerenstvo za procjenu štete.

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