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Požar prijetio kućama

Veliki požar u Hercegovini pod kontrolom: Hrvatski kanaderi pomogli u spašavanju Blidinja

Piše HINA,
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Veliki požar u Hercegovini pod kontrolom: Hrvatski kanaderi pomogli u spašavanju Blidinja
Foto: MORH
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Hrvatski kanaderi i lokalni gasitelji uspješno su kontrolirali veliki požar u Parku prirode Blidinje, čime su spriječili širenje vatre prema kućama i znamenitoj crkvi u Masnoj Luci

Veliki šumski požar koji je u petak prijetio kućama i znamenitoj crkvi u Parku prirode Blidinje podno planine Čvrsnice u Hercegovini stavljen je pod nadzor zahvaljujući pomoći hrvatskih kanadera i velikim naporima gasitelja na zemlji. Požar je tijekom dana zahvatio šumsko područje i približio se kućama, zbog čega je situacija na Blidinju u jednom trenutku bila iznimno ozbiljna. Vatra je prijetila i znamenitoj crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara počela je i evakuacija stanovništva.

Prizori s požarišta bili su dramatični. Plameni jezici dizali su se više desetaka metara iznad borove šume, dok je gust dim prekrivao područje. Požar se zbog nepristupačnog terena teško gasio, a gasiteljima na zemlji posao je dodatno otežavalo širenje vatre kroz šumsko područje. 

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U gašenju su sudjelovala dva kanadera iz Hrvatske, koji su tijekom dana iz zraka djelovali na požarištu, zajedno s gasiteljima na zemlji iz triju hercegovačkih županija.

„Zahvaljujući velikoj pomoći hrvatskih kanadera, požar u Masnoj Luci stavljen je pod kontrolu“, objavila je Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Nakon višesatne borbe požar je stavljen pod nadzor. Po istome izvoru gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre. 

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