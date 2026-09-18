Veliki požar u Hercegovini pod kontrolom: Hrvatski kanaderi pomogli u spašavanju Blidinja

Veliki šumski požar koji je u petak prijetio kućama i znamenitoj crkvi u Parku prirode Blidinje podno planine Čvrsnice u Hercegovini stavljen je pod nadzor zahvaljujući pomoći hrvatskih kanadera i velikim naporima gasitelja na zemlji. Požar je tijekom dana zahvatio šumsko područje i približio se kućama, zbog čega je situacija na Blidinju u jednom trenutku bila iznimno ozbiljna. Vatra je prijetila i znamenitoj crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara počela je i evakuacija stanovništva.

Prizori s požarišta bili su dramatični. Plameni jezici dizali su se više desetaka metara iznad borove šume, dok je gust dim prekrivao područje. Požar se zbog nepristupačnog terena teško gasio, a gasiteljima na zemlji posao je dodatno otežavalo širenje vatre kroz šumsko područje.

U gašenju su sudjelovala dva kanadera iz Hrvatske, koji su tijekom dana iz zraka djelovali na požarištu, zajedno s gasiteljima na zemlji iz triju hercegovačkih županija.

„Zahvaljujući velikoj pomoći hrvatskih kanadera, požar u Masnoj Luci stavljen je pod kontrolu“, objavila je Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Nakon višesatne borbe požar je stavljen pod nadzor. Po istome izvoru gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.