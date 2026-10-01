Državni inspektorat kaže da su za otpad čuli od Ministarstva, ne od SOA-e 2022. godine

Detalji sjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o tome kako je 1.700 kamiona s otpadom ušlo u Hrvatsku neće biti poznati javnosti jer je sjednica bila tajna. Na sjednicu su bili pozvani predstavnici Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. SOA i DORH su poslali svoja izvješća, a upravo SOA-ino otvara novu dimenziju pitanja tko je znao i je li se zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu moglo zaustaviti ranije?

Predsjednik odbora Ranko Ostojić novinarima je nakon rekao da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću te o tome izvijestila nadležna tijela, a kako SOA nema represivne ovlasti i nema ulogu u postupanju, informaciju je proslijedila policiji, USKOK-u i Državnom inspektoratu.

Pitali smo Državni inspektorat kad su i kako saznali za zakapanje otpada i rabotu navodne zločinačke organizacije na čelu sa Josipom Šincekom.

- Zahvaljujemo na upitu te Vas informiramo da je Državni inspektorat prvu prijavu vezanu uz deponiranje otpada na lokaciju u Gospiću zaprimio dana 21. lipnja 2023. godine od tadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koje je prethodno zaprimilo anonimno prijavu - odgovorili su za 24sata.

Tko ne govori istinu: SOA ili Državni inspektorat?

Nemoguće je saznati zbog tajnosti postupka i podataka. No evidentno je da daju različite informacije.

Tu je i policija, koja je za 24sata još u kolovozu rekla da su sami došli do podataka.

- Upravo zbog ozbiljnosti ovog slučaja želimo iznijeti ključne činjenice koje u ovoj fazi možemo učiniti javnima, vodeći istodobno računa o tome da ne ugrozimo kazneni postupak i kriminalističko istraživanje koje je još uvijek aktivno. Prije svega, važno je precizno razjasniti kako je predmet otkriven i pokrenut. Početne indicije o mogućem unosu nezakonitih pošiljki otpada na područje Gospića hrvatska policija prikupila je tijekom provođenja drugog kriminalističkog istraživanja povezanog s nezakonitim uvozom otpada u Republiku Hrvatsku. Tada su prikupljena saznanja koja su upućivala na sumnju da se otpad iz drugih država članica Europske unije unosi u Hrvatsku uz lažno deklariranje kao otpad s tzv. zelene liste, čime se izbjegavalo ishođenje potrebnih odobrenja nadležnih tijela. Na temelju tih vlastitih operativnih saznanja hrvatska policija pokrenula je konkretno kriminalističko istraživanje povezano s područjem Gospića. Dakle, nije riječ o slučaju koji je policija počela istraživati tek nakon naknadnih prijava ili uključivanja neke međunarodne institucije. Hrvatska policija svojim je kriminalističkim radom došla do početnih indicija, pokrenula predmet te nastavila provoditi izvide i prikupljati dokaze - napisali su tad za 24sata.