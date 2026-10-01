SOA još 2022. saznala za otpad u Lici: Zastupnicima su mobitele uzeli prije zatvorene sjednice

U Hrvatskom saboru danas je bila 37. tematska sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Tema zatvorene sjednice bila je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Uz to, zastupnici su prije početka morali potpisati izjave o tajnosti podataka, a mobitele ostaviti zaključane izvan prostorije u kojoj se raspravljalo.

Kako piše Index, nakon sjednice je potvrđeno da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o Gospiću. 24sata ima potvrdu da je SOA obavijestila nadležne institucije čim su saznali

Ranko Ostojić je nakon sjednice rekao da SOA nema represivne ovlasti, a nakon što informacije preuzmu policija ili Uskok, Agencija nema ulogu u daljnjem postupanju.

Je li SOA prva detektirala slučaj?

- Prva, znači, bit ću precizan. Navod je da je SOA imala izvor. A kad je tko detektirao, molim vas, nemojte me takve stvari pitati. Radi se sve o relativno davnom vremenu, 2022., 2023. - rekao je.

- Ključno je to što su informacijama raspolagale institucije. Ako su ti podaci bili poznati, svi su, kažem, postupali. Ali je na kraju finale priče da, evo, vidite koliko je vremena prošlo, da mi danas zapravo imamo teške posljedice.

Čelnik Carine Marijo Demirović te čelnik Državnog inspektorata Tonči Glavinić otišli su nakon sjednice bez konkretnog odgovora o slučaju Gospić, jer, kako su rekli, to nije bilo u njihovoj nadležnosti.

- Državni inspektorat Republike Hrvatske, DIRH, koji je sve znao, dizao je kaznene prijave, i ono što je najveći oksimoron, dakle da je DIRH reagirao, oduzimao je dozvole i tako dalje, a s druge strane imate glavnog državnog inspektora koji je duboko inkriminiran i koji je sudjelovao u tim akcijama - rekao je Mostov Zvonimir Troskok.

Mostov Marin Miletić poručio je da je sjednica Odbora bila predstava ua javnost.