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JAJA A KLASE

Državni inspektorat povukao jaja zbog salmonele

Piše HINA,
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Državni inspektorat povukao jaja zbog salmonele
Foto: Stephanie Lecocq
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Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani

Zbog utvrđene bakterije Salmonella Enteritidis na farmi, Državni je inspektorat u ponedjeljak povukao konzumna jaja A klase koja na tržište stavlja „Proizvodno-Trgovinski obrt Dami, vl. Damjan Dujmenović i OPG Željko Mijić“.

Državni inspektorat RH obavještava potrošače da proizvođač konzumnih jaja A klase Proizvodno-Trgovinski obrt Dami, vl. Damjan Dujmenović i OPG Željko Mijić, zbog utvrđene bakterije Salmonella Enteritidis na farmi registracijskog broja 3HR0034, pakirni centar HR 2799 EU, iz preventivnih razloga opoziva konzumna jaja svih LOT-ova sa zadnjim rokom trajanja (najbolje upotrijebiti do) 08.10.2026., navode u priopćenju.

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Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

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