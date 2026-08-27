Salmonela hara Europom! Evo kako se zaštititi od zaraze i koji su najčešći simptomi

Velika epidemija salmonele, povezana s konzumacijom kontaminiranih jaja, potresa Belgiju i izaziva zabrinutost diljem Europe. Belgijska Savezna agencija za sigurnost prehrambenog lanca (FASFC) potvrdila je da je broj oboljelih porastao na najmanje 300, a kontaminirani proizvodi distribuirani su u čak osam drugih europskih zemalja. Izvor zaraze lociran je na farmi peradi tvrtke Laerco BV u gradu Geel na sjeveru zemlje, koja je u međuvremenu u potpunosti zatvorena.

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Stotine oboljelih u Belgiji, epicentar na jednoj farmi

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Broj potvrđenih slučajeva zaraze bakterijom 'Salmonella Enteritidis' popeo se na 300, što je značajan porast u odnosu na 236 slučajeva zabilježenih u svibnju. Među oboljelima su osobe svih životnih dobi, od djece mlađe od godinu dana do 96-godišnjaka, a simptomi uključuju povraćanje i proljev. Istraga je pokazala da su se pacijenti razbolijevali u razdoblju od veljače 2025. do srpnja 2026. godine, no vlasti upozoravaju da bi se novi slučajevi mogli i dalje prijavljivati zbog kašnjenja potrebnog za laboratorijsku analizu i sekvenciranje cijelog genoma.

Prvi problemi na farmi Laerco otkriveni su još u svibnju, kada je salmonela pronađena u uzorku prašine uzetom iz jednog peradarnika. Tada su uvedena ograničenja samo za tu jedinicu i provedeno je prvo povlačenje proizvoda s tržišta. Međutim, kako se broj novih slučajeva nije smanjivao, daljnje testiranje otkrilo je prisutnost bakterije i u drugom peradarniku na istoj lokaciji. To je potaknulo vlasti na drastične mjere: rad cijelog postrojenja je zaustavljen, a u kolovozu je izdano drugo, znatno šire povlačenje jaja. Sporna jaja prodavala su se u velikim trgovačkim lancima poput Colruyta, Delhaizea, Aldija i Carrefoura.

Alarm u osam zemalja, provjerite kodove na jajima

Prema obavijesti europskog Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), kontaminirana jaja distribuirana su i u Francusku, Luksemburg, Češku, Italiju, Poljsku, Portugal, Španjolsku i Nizozemsku. U Velikoj Britaniji broj slučajeva zaraze salmonelom porastao je za 25 posto tijekom proteklog mjeseca uslijed velike epidemije u kojoj je preminuo jedan britanski državljanin, a više od 250 ljudi oboljelo. Zdravstveni dužnosnici smatraju da su uvezena jaja vjerojatni uzrok krize; broj oboljelih porastao je za još 52 osobe od posljednjih službenih podataka objavljenih prošlog tjedna, u odnosu na 207 slučajeva zabilježenih početkom mjeseca.

Potrošačima se savjetuje da provjere kodove na jajima koja su možda kupili prije desetog kolovoza. Riječ je o jajima s oznakama "2-BE-1073-01", "2-BE-1073-02", "2-BE-1073-03" i "2-BE-1073-04". S obzirom na to da je rok trajanja jaja 28 dana od polaganja, posljednji mogući datum konzumacije potencijalno opasnih jaja bio je četvrti rujna. Tvrtka Laerco odbila je dati komentar na cijeli slučaj.

Glasnogovornica FASFC-a Hélène Bonte pojasnila je kako se utvrđuje veza između pacijenata i izvora zaraze te upozorila da je stvarni broj oboljelih vjerojatno znatno veći.

​- Riječ je o ljudima koji su se javili liječniku sa simptomima koji bi mogli ukazivati na trovanje hranom. Liječnik koji sumnja da su simptomi uzrokovani kontaminiranom hranom može uzeti uzorak stolice za analizu. Ako se pronađe salmonela, njezin se DNK uspoređuje s DNK-om koji imamo iz dotične tvrtke. Tako se uspostavlja veza.

​- Brojke su uvijek podcijenjene. Ne obole svi teško od salmonele. Ljudi dobrog zdravlja iskusit će, u najgorem slučaju, simptome slične gripi; oni ne idu uvijek liječniku zbog toga i obično se brzo oporave. Mala djeca, starije osobe i trudnice mogu se teže razboljeti - izjavila je Bonte.

Nevidljivi neprijatelj u hrani: što je salmoneloza?

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Salmoneloza je crijevna infekcija koju uzrokuju bakterije iz roda 'Salmonella'. Jedan od najvećih problema jest što hrana zagađena ovim bakterijama obično ne izgleda, ne miriše niti ima drugačiji okus, zbog čega je nemoguće prepoznati opasnost prije konzumacije. Bakterije mogu dospjeti na ljusku jajeta putem ptičjeg izmeta, ali mogu se naći i unutar samog jajeta, gdje dospijevaju još tijekom formiranja unutar kokoši.

Simptomi se obično javljaju unutar 12 do 72 sata nakon jela kontaminirane hrane i najčešće uključuju proljev, grčeve u trbuhu i povišenu temperaturu. Kod inače zdravih odraslih osoba, bolest traje od četiri do sedam dana i prolazi bez težih posljedica. Međutim, infekcija može biti vrlo opasna za ranjive skupine. Dojenčad, mala djeca, starije osobe i ljudi s oslabljenim imunitetom, poput pacijenata oboljelih od raka, izloženi su većem riziku od razvoja teškog oblika bolesti. U nekim slučajevima, proljev može biti toliko jak da je potrebna hospitalizacija, a ako se bakterija proširi iz crijeva u krvotok, može uzrokovati po život opasnu infekciju.

Prevencija je ključna, a liječenje zahtijeva oprez

Budući da se zaražena jaja ne mogu prepoznati, ključna obrana leži u preventivnim mjerama i pravilnom rukovanju namirnicama. Stručnjaci naglašavaju važnost kupovine jaja iz provjerenih izvora koja se čuvaju u hladnjacima te njihovo daljnje skladištenje na temperaturi od 4°C ili nižoj. Napuknuta ili prljava jaja treba odmah baciti. Najvažnija mjera je temeljita termička obrada, što znači da jaja treba kuhati ili peći dok i bjelanjak i žumanjak ne postanu potpuno čvrsti. Za jela koja zahtijevaju sirova ili slabo kuhana jaja, poput tiramisua ili umaka hollandaise, preporučuje se korištenje pasteriziranih jaja. Jednako je važno i temeljito pranje ruku, posuđa i radnih površina sapunom i vodom nakon kontakta sa sirovim jajima kako bi se spriječila križna kontaminacija.

U većini slučajeva, liječenje salmoneloze ne zahtijeva antibiotike. Fokus je na potpornoj njezi, prije svega na nadoknadi tekućine i elektrolita kako bi se spriječila dehidracija. Antibiotici se propisuju samo u teškim slučajevima ili kod pacijenata s oslabljenim imunitetom, jer njihova nepotrebna upotreba može produžiti vrijeme tijekom kojeg zaražena osoba izlučuje bakterije. Lijekove protiv proljeva također treba izbjegavati bez konzultacije s liječnikom jer mogu usporiti izbacivanje bakterija iz organizma. Liječničku pomoć treba potražiti ako simptomi poput visoke temperature (iznad 39°C), krvave stolice ili znakova dehidracije potraju dulje od nekoliko dana.

*uz korištenje AI-ja