Državni inspektorat u nadzorima turističke sezone utvrdio 1.536 raznih povreda

Inspektori Državnog inspektorata (DIRH) proveli su od 20. travnja do 15. rujna 20.310 inspekcijskih nadzora u djelatnostima povezanima s turizmom, u kojima je utvrđeno 1.536 raznih povreda propisa, izvijestio je DIRH.

Posebna pozornost bila je usmjerena na sprječavanje nezakonitog poslovanja, zaštitu potrošača i radnika i suzbijanje sive ekonomije.

U 12.702 slučaja (60 posto) nisu utvrđene povrede propisa, dok je u preostalih 7.608 nadzora (40 posto) utvrđeno ukupno 11.536 raznih povreda propisa.

Pritom su u 1.961 slučaju (19,6 posto) u kojima su utvrđene nepravilnosti inspektori omogućili otklanjanje utvrđenih nedostataka u ostavljenom roku. Za ostale utvrđene nepravilnosti podneseno je 541 optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnih postupaka, izdano je 1.558 prekršajnih naloga s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 2,4 milijuna eura, dok je na mjestu počinjenja prekršaja naplaćeno 3.343 novčane kazne u iznosu od 990.180,55 eura. Doneseno je 2.994 upravnih rješenja, a u 673 slučaja izrečena je privremena zabrana obavljanja djelatnosti kao i druge zabrane.

Najčešće povrede propisa koje je utvrdila turistička inspekcija odnosile su se na nedostatke u ispunjavanju propisanih minimalnih uvjeta u pogledu uređaja i opreme ugostiteljskih objekata.

Sanitarna inspekcija, među ostalim, utvrdila je da pojedini djelatnici nisu imali položen tečaj zdravstvenog odgoja, da se nisu provodile interne kontrole mikrobiološke čistoće i uzorkovanja hrane, nije bio uspostavljen sustav samokontrole temeljen na HACCP načelima, hrana se pripremala u nehigijenskim uvjetima te nije bila uspostavljena interna sljedivost hrane životinjskog podrijetla.

Inspekcija rada utvrdila je slučajeve neprijavljivanja radnika na obvezno mirovinsko osiguranje prije početka rada, nezakonitog rada državljana trećih zemalja te nevođenje evidencije o radnom vremenu u skladu s propisima.

Najveći broj upravnih mjera koje je izrekla inspekcija rada u području zaštite na radu odnosio se na privremeno udaljavanje radnika s mjesta rada zbog nepostojanja dokaza o osposobljenosti za siguran rad, zabranu korištenja neispravnih sredstava rada i osobne zaštitne opreme te neprovođenje praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja.

Tržišna inspekcija utvrdila je nepravilnosti koje su se odnosile na neisticanje maloprodajnih cijena i uvjeta prodaje, neisticanje obavijesti o načinu podnošenja prigovora potrošača, obavljanje neregistrirane djelatnosti od strane fizičkih osoba, nepoštivanje odluka o izravnim mjerama kontrole cijena (primjerice neisticanje dodatne cijene i vizualne identifikacijske oznake), kao i obavljanje neregistrirane djelatnosti trgovine i usluga.

Poljoprivredna inspekcija utvrdila je nepravilnosti vezane uz korištenje registrirane i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla hrane na način koji dovodi potrošače u zabludu, stavljanje na tržište nepropisno označenog vina, voća i povrća koje nije udovoljavalo propisanim tržišnim standardima te nepropisno označavanje hrane.

Naglasak na otkrivanju neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

DIRH je poseban naglasak stavio na otkrivanje neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Turistička inspekcija je tako od 20. travnja do 15. rujna obavila 2.325 nadzora i u 199 slučajeva utvrdila neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga smještaja i/ili oglašavanje neregistriranog smještaja te zabranila pružanje usluga smještaja u 11 nelegalnih kampova.

Zbog povreda odredbi Zakona o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti fizičkim osobama - rezidentima i nerezidentima (državljanima Slovenije, Slovačke, Austrije, Njemačke, Mađarske, Poljske, Češke, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Belgije i Bosne i Hercegovine) izrečeno je ukupno 146 upravnih mjera zabrane neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu i/ili zabrane njihova oglašavanja.

Od toga je doneseno 89 rješenje kojima je zabranjeno neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu, uz pečaćenje objekata do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti odnosno ishođenja rješenja o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a najmanje na rok od 30 dana, što uključuje 24 kuće za odmor, 71 apartman, sedam soba, tri kampa u domaćinstvu, jedan kamp na OPG-u i jedan hostel.

Mjere zabrane izrečene su i ugostiteljima - pravnim i fizičkim osobama koji su pružali usluge smještaja bez rješenja Ministarstva turizma i sporta, odnosno nadležnog upravnog tijela, i to za sedam tzv. kampova s ukupno 304 mobilnih kućica, sedam glamping šatora i 108 kamp parcela, jedan butik hotel, 19 apartmana i 24 sobe.

Protiv prekršitelja podneseno je 74 optužna prijedloga, izdano 125 prekršajnih naloga, izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 186.430,39 eura, dok je utvrđena i oduzeta protupravno stečena imovinska korist veća od 506.345,34 eura.