Obavijesti

News

Komentari 1
300 LJUDI DOLAZI

Državni tajnik: Još dva aviona su na putu prema Hrvatskoj!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Državni tajnik: Još dva aviona su na putu prema Hrvatskoj!
Hrvatski državljani iz Ujedinjenih Arapskih Emiratima sletli su u zracnu luku u Zagrebu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Bilo je letova koji su otkazani u zadnji tren. Konkretno, ova dva leta koja dolaze, ljudi su pristizali u zračnu luku i u jednom trenutku je bila uzbuna. Neki su zbog toga odustali. U svakom slučaju očekujemo nekih 300 ljudi oko sedam ujutro

Admiral

Pristigle je dočekao Frano Matušić, državni tajnik MVEP-a.

 - Sretni smo da smo dočekali ovaj charter kojeg je Vlada organizirala. Zahvaljujemo Croatia Airlinesu, Ministarstvu vanjskih i svima koji su ovo organizirali i sudjelovali. Stvarno mi je drago da smo ih dočekali jer smo bili uzbuđeni zajedno s njima. Želim naglasiti da su još dva zrakoplova na putu prema Hrvatskoj. Angažirali smo dva chartera od kompanije FlyDubai. Oni se očekuju oko sedam sati ujutro, možda čak i ranije. Dolaskom tih zrakoplova ćemo najveći dio turista u Ujedinjenim Arapskim Emiratima vratiti kući. Oni koji su zapeli kao pomorci, poslovni ljudi ili bili u tranzitu će danas biti u Hrvatskoj - rekao je Matušić.

Pokretanje videa...

Državni tajnik 06:04
Državni tajnik | Video: 24sata

 - Stalno smo bili u kontaktu s našim diplomatima, generalnim konzulom u Dubaiju i veleposlanicima u svim zemljama u Zaljevu. Diplomatskom notom smo zatražili odobrenje prelijetanja tog prostora što je bio dosta zahtjevan proces zato što je Europska komisija tražila da se izbjegava taj prostor. Bilo je letova koji su otkazani u zadnji tren. Konkretno, ova dva leta koja dolaze, ljudi su pristizali u zračnu luku i u jednom trenutku je bila uzbuna. Neki su zbog toga odustali. U svakom slučaju očekujemo nekih 300 ljudi oko sedam ujutro. Odredili smo prioritete. Stiglo je 34 djece koja su mlađa od 12 godina - rekao je državni tajnik.

IZ MINUTE U MINUTU Pao broj iranskih napada Trump: Uskoro na Kubu
Pao broj iranskih napada Trump: Uskoro na Kubu

 - U Emiratima imamo 2000 rezidenata. Jedan dio je izrazio želju za povratkom. Emirati pokušavaju uspostaviti redovne linije i vjerujem da će biti prilike da se svi koji žele vrate. Oni koji se stvarno žele vratiti, imamo osigurane letove i avione. Osim ova dva koji stižu, sutra ima još jedan zrakoplov. Ima još jedan zrakoplov u Rijadu u subotu za turiste, pomorce i poslovne ljude koji su zapeli u Dohi u Kataru. Njih će se prebaciti autobusima sutra navečer u Rijad i iz Rijada zrakoplovom za Zagreb. Postoji i mogućnost leta u utorak za rezidente u Kataru, tamo je bio priličan broj napada - zaključio je državni tajnik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'
EVO KOJE SU TEME

VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'

Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima Vlada predlaže produženje primjene snižene stope PDV-a od pet posto za isporuku prirodnog plina...
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026