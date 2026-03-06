Državni tajnik: Još dva aviona su na putu prema Hrvatskoj!

Pristigle je dočekao Frano Matušić, državni tajnik MVEP-a.

- Sretni smo da smo dočekali ovaj charter kojeg je Vlada organizirala. Zahvaljujemo Croatia Airlinesu, Ministarstvu vanjskih i svima koji su ovo organizirali i sudjelovali. Stvarno mi je drago da smo ih dočekali jer smo bili uzbuđeni zajedno s njima. Želim naglasiti da su još dva zrakoplova na putu prema Hrvatskoj. Angažirali smo dva chartera od kompanije FlyDubai. Oni se očekuju oko sedam sati ujutro, možda čak i ranije. Dolaskom tih zrakoplova ćemo najveći dio turista u Ujedinjenim Arapskim Emiratima vratiti kući. Oni koji su zapeli kao pomorci, poslovni ljudi ili bili u tranzitu će danas biti u Hrvatskoj - rekao je Matušić.

- Stalno smo bili u kontaktu s našim diplomatima, generalnim konzulom u Dubaiju i veleposlanicima u svim zemljama u Zaljevu. Diplomatskom notom smo zatražili odobrenje prelijetanja tog prostora što je bio dosta zahtjevan proces zato što je Europska komisija tražila da se izbjegava taj prostor. Bilo je letova koji su otkazani u zadnji tren. Konkretno, ova dva leta koja dolaze, ljudi su pristizali u zračnu luku i u jednom trenutku je bila uzbuna. Neki su zbog toga odustali. U svakom slučaju očekujemo nekih 300 ljudi oko sedam ujutro. Odredili smo prioritete. Stiglo je 34 djece koja su mlađa od 12 godina - rekao je državni tajnik.

- U Emiratima imamo 2000 rezidenata. Jedan dio je izrazio želju za povratkom. Emirati pokušavaju uspostaviti redovne linije i vjerujem da će biti prilike da se svi koji žele vrate. Oni koji se stvarno žele vratiti, imamo osigurane letove i avione. Osim ova dva koji stižu, sutra ima još jedan zrakoplov. Ima još jedan zrakoplov u Rijadu u subotu za turiste, pomorce i poslovne ljude koji su zapeli u Dohi u Kataru. Njih će se prebaciti autobusima sutra navečer u Rijad i iz Rijada zrakoplovom za Zagreb. Postoji i mogućnost leta u utorak za rezidente u Kataru, tamo je bio priličan broj napada - zaključio je državni tajnik.