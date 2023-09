Državni tajnik: 'Ne mislim da je itko zakazao. Nije problem što su svinje bile izvan dvorišta...'

Zbog svinjske kuge tisuće su svinja morale biti usmrćene, a slavonski poljoprivrednici su ogorčeni. Sve je šokirao prizor iz Andrijaševaca gdje su mrtve svinje satima ležale na cesti.

- Slažem se da slike nisu bile baš lijepe. Međutim, ne bih rekao da je itko zakazao. Naprosto je riječ o procjeni. Nije riječ o nikakvom zakazivanju. Riječ je o uvjetima i okolnostima samog dvorišta gdje se obavljala eutanazija. S obzirom na to da pristup kamiona nije bio moguć, svinje su prethodno dezinficirane i dezinficiran je prostor nakon što su utovarene. Tako da ne vidim veliki problem s obzirom na to da je ovlaštena osoba bila tamo od samog početka eutanazije do kraja - komentirao je situaciju za Novu TV državni tajnik iz Ministarstva poljoprivrede Mladen Pavić.

- Dakle, takve prizore smo već vidjeli. Apsolutno ništa novo, apsolutno ništa neuobičajeno. Radi se o velikom vozilu koje ne može pristupiti dvorištu, svinje se naprosto moraju izvući van. Sav alat i sve što je bilo u dodiru sa zaraženim svinjama je dezinficirano - dodao je Pavić.

Zbog svega su iz Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore zatražili smjenu ministrice poljoprivrede Marije Vučković.

- Ulazimo u jednu političku sferu, kao što se događalo u vrijeme korone. Treba poznavati samu prirodu virusa, treba poznavati bolest, način širenja da bi se mogli donositi zaključci. Ja razumijem ljude i sve one kojima je do sada bila eutanazija, ali treba reći da se radi o vrlo vrlo opakom virusu koji je lako prenosiv, virusu koji zamrzavanjem preživi šest godina - rekao je Pavić.

Na pitanje dobiju li svi nalaze nakon što se uzmu uzorci svinja, budući da neki tvrde da ga nikad nisu dobili, Pavić odgovara:

- Svi budu obaviješteni. Dakle, svi ljudi su obaviješteni vezano za eutanaziju svinja. Dobila je ona sigurno obavijest o tome da su svinje pozitivne i to je sasvim dovoljno - zaključio je Pavić.