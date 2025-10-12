Državni tajnik tvrdi: Ukrajinci odustali od Banovine. Ulagat će u Španjolsku i Sloveniju

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak govorio je o mjerama borbe protiv afričke svinjske kuge, ali i o problemima koji muče vinogradare. Za HRT je rekao kako se afrička svinjska kuga ograničava u onim okvirima da nema tako velikog širenja kao što je to bilo tijekom ljetnih mjeseci.

- Nova naredba je stupila na snagu, ograničava mogućnost održavanja manifestacija gdje se izlažu suhomesnati proizvodi i proizvodi od svinja i prerađevine od svinja u pet slavonskih županija, ali isto tako i u drugim županijama. Zabranjeno je premještanje svinja u zonama koje su definirane. Moramo prevenirati što je više moguće kako bismo u zimskim mjesecima sveli bolest na što manju razinu. Naređen je i odstrel divljih svinja. Svaki dan dobivamo podatke da je ta aktivnost u punom zamahu, a s druge strane imamo visok postotak zaraženih svinja kod populacije divljih svinja - rekao je Majdak.



Bolest zlatne žutice ozbiljno je pogodila vinograde u Međimurju i na Plešivici, a štete su velike.

- Sve je učestaliji problem zlatne žutice vinove loze, odnosno fitoplazme. Izuzetno su velike štete ukoliko dođe do zaraženosti vinograda na pojedinom području, nažalost se cijeli vinograd mora raskrčiti - naveo je Majdak.

Govorio je i o projektu izgradnje peradarskih farmi.

Projekt izgradnje velikih peradarskih farmi trebao je biti dio razvoja Banovine nakon potresa, ali nije prošao zbog neprihvatljivog ekološkog kapaciteta.

- Ministarstvo nije u tom dijelu imalo jurisdikciju na način da nešto može zabraniti na građevinskom zemljištu. Te investicije su bile planirane na građevinskom zemljištu i to je domena Ministarstva graditeljstva i Ministarstva zaštite okoliša. Prema dostupnim informacijama ti projekti su dobili određene okolišne dozvole, ali zbog odluka jedinica lokalne samouprave ti projekti su zamrznuti -rekao je Majdak.

Investicija ukrajinskih investitora vrijedna 500 milijuna eura ipak će završiti izvan Hrvatske.

- Dobili smo od investitora, koji je planirao graditi u Hrvatskoj, informaciju da oni premještaju investiciju u Španjolsku. Nastavljaju po njihovim planovima i investiciju u Sloveniji - potvrdio je Majdak.