Afrička svinjska kuga hara Slavonijom: EU širi crvene zone!

U četvrtak je stupila na snagu nova Provedbena odluka (EU) 2025/2051 od 6. listopada 2025., kojom su na području Republike Hrvatske utvrđene i proširene zone ograničenja I i III zbog širenja afričke svinjske kuge (ASK). Do navedenog datuma potvrđeno je ukupno 49 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.

Najveći broj slučajeva, njih 40, zabilježen je u Osječko-baranjskoj županiji, u općinama Bilje, Donji Miholjac, Erdut, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Darda, Čeminac te na području grada Osijeka.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji evidentirano je 9 izbijanja bolesti, i to u općinama Gradište, Nijemci, Otok, Stari Jankovci, Štitar i Trpinja.

Osim slučajeva u domaćih svinja, potvrđeno je i 204 slučaja afričke svinjske kuge u populaciji divljih svinja, od čega 19 u Vukovarsko-srijemskoj te 185 u Osječko-baranjskoj županiji.

Nova odluka Europske unije donesena je u skladu s pravilima koja vrijede na razini svih država članica u kojima se bolest pojavila.

Zbog novih izbijanja u Hrvatskoj tijekom rujna, postojeće zone ograničenja I i III proširene su na dodatna područja.

Tako se od 9. listopada u zoni ograničenja I nalaze dijelovi Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, dok zona ograničenja III obuhvaća dijelove Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske te općinu Gundinci u Brodsko-posavskoj županiji.

U navedenim područjima i dalje su na snazi zone zaštite i nadziranja, a sve detaljne karte i popis obuhvaćenih općina i naselja dostupni su na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede.

Iz Ministarstva poljoprivrede podsjećaju sve uzgajivače svinja da je strogo zabranjen promet i premještanje svinja iz zaraženih područja te da je potrebno poštovati sve biosigurnosne mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti.

Afrička svinjska kuga nije opasna za ljude, no uzrokuje velike gospodarske gubitke, stoga su pravovremena prijava, suradnja i oprez svih uzgajivača ključni u sprječavanju širenja zaraze.