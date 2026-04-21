Širenje sukoba na više frontova bio je i način da se rastereti pritisak na sam Iran. Umjesto koncentriranog rata s Izraelom, Iran je nastojao stvoriti kompleksno regionalno okruženje u kojem protivnici moraju rasporediti resurse na više strana
Pogledajte koje države su najviše 'dobile po nosu' od Irana. Dubai na velikom udaru
Iran je na UAE ispalio više od 2800 raketa i dronova, od kojih je 90 posto bilo usmjereno na civilnu infrastrukturu, objavilo je američko veleposlanstvo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Za razliku od 12-dnevnog rata kada je fokalna meta iranskih raketa bio Izrael, u ovom ratu Iran je promijenio doktrinu i pokušao uvući cijeli Bliski istok u rat, pogotovo zemlje s američkim bazama i važnom energetskom infrastrukturom.
Nakon početnih američko-izraelskih udara, Iran je odgovorio regionalno, a ne isključivo prema Izraelu. Ključni problem za Teheran bio je operativne prirode: izraelska protuzračna obrana ostaje među najsnažnijima u regiji, a udaljenost i logistika otežavaju izvođenje masovnih i učinkovitih napada.
Nasuprot tome, zaljevske zemlje nude niz ranjivijih i dostupnijih ciljeva, od energetske infrastrukture do luka i transportnih čvorišta, gdje su udari imali vidljiviji i brži učinak.
Važno je i to da napadi na Zaljev često nisu bili usmjereni primarno protiv tih država, nego protiv Sjedinjenih Američkih Država i njihovih interesa. Američke vojne baze, logistički kapaciteti i energetska infrastruktura povezani sa Zapadom u velikoj se mjeri nalaze upravo u tom prostoru. Time su napadi na zaljevske zemlje zapravo funkcionirali kao posredni udari na SAD i njihove saveznike.
Istodobno, Iran je svjesno ciljao globalnu ekonomsku osjetljivost tog područja. Perzijski zaljev jedno je od ključnih središta svjetske opskrbe naftom, pa napadi na tankere, rafinerije i luke imaju neposredan učinak na cijene energije i stabilnost tržišta. Takva strategija omogućuje Iranu da relativno ograničenim vojnim sredstvima proizvede globalni politički i ekonomski pritisak.
Napadi su imali i jasnu poruku regionalnim državama: svaka zemlja koja omogući korištenje svog teritorija za operacije protiv Irana može postati meta. Time je Teheran pokušao odvratiti Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar i druge od dubljeg uključivanja u sukob, odnosno razdvojiti američke i izraelske saveznike.
Širenje sukoba na više frontova bio je i način da se rastereti pritisak na sam Iran. Umjesto koncentriranog rata s Izraelom, Iran je nastojao stvoriti kompleksno regionalno okruženje u kojem protivnici moraju rasporediti resurse na više strana, što otežava koordinirani odgovor i povećava prostor za političke pregovore.
