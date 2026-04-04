Dubai ostao bez gostiju: 'Imamo novca za još 2 mjeseca. Izgleda kao u doba Covida-19'

Rat između SAD-a, Izraela i Irana snažno je pogodio turizam u Dubaiju, jednom od najposjećenijih svjetskih gradova koji je prošle godine ugostio gotovo 19,6 milijuna međunarodnih posjetitelja. Posljednjih tjedana restorani, hoteli i turistički sektor bilježe drastičan pad gostiju, a posljedice su vidljive diljem grada. Dok su dubajski restorani ranije bili puni, u posljednjih mjesec dana mnogi stolovi ostaju prazni. Među pogođenima je i poduzetnica Natasha Sideris, čiji ugostiteljski lanac danas broji 14 lokala i zapošljava više od tisuću ljudi. Zbog naglog pada prihoda bila je prisiljena na drastične mjere, prenosi BBC.

- Trenutačna situacija je brutalna - kaže.

- Imala sam izbor, ili otpustiti 30% zaposlenika ili smanjiti plaće kako bih spasila radna mjesta. Za sada sam odabrala ovo drugo - dodaje.

Prihodi njezinih restorana pali su za više od 50 posto, dok su oni koji ovise o turistima zabilježili pad i do 80 posto. Slična situacija vlada i u ostatku ugostiteljskog sektora. Jedan od direktora restoranskog lanca, koji je želio ostati anoniman, navodi da je promet pao na tek 15 do 20 posto uobičajenog.

- Nemamo izbora - kaže.

- Već smo privremeno zatvorili nekoliko lokala, a ostali rade s minimalnim brojem zaposlenih - dodaje.

Kriza se prelila i na ostatak turističkog sustava – hotele, aviokompanije i turističke agencije. Sukob, koji traje od kraja veljače, doveo je do poremećaja zračnog prometa, otkazivanja tisuća letova i odlaska turista. Dubajski međunarodni aerodrom, inače najprometniji na svijetu za međunarodne putnike, radio je u smanjenom kapacitetu.

Zbog pada dolazaka, popunjenost hotela pala je na samo 15 do 20 posto u odnosu na uobičajene razine za ovo doba godine. Hoteli su odgovorili velikim sniženjima cijena, a pojedini luksuzni objekti prepolovili su cijene smještaja.

- Neizvjesnost trenutno remeti sve - kaže Mamoun Hmiden iz turističke platforme Wego.

'Osjećaj je kao da smo se vratili u razdoblje pandemije Covida-19'

Pad potražnje doveo je i do otkazivanja velikog broja rezervacija kratkoročnog smještaja te odgađanja konferencija i događanja, što dodatno opterećuje sektor. Posljedice osjećaju i radnici, osobito strani zaposlenici koji čine okosnicu turističke industrije.

- Osjećaj je kao da smo se vratili u razdoblje pandemije Covida-19 - kaže jedan konobar iz Južne Azije.

- Postoji strah da bismo ponovno mogli izgubiti posao i biti prisiljeni vratiti se kući - dodaje.

Mnogi su već poslani na neplaćeni dopust ili rade skraćeno, dok su neki hoteli počeli i s otpuštanjima. Istodobno, procjene pokazuju da bi regija Bliskog istoka ove godine mogla izgubiti desetke milijuna turista i desetke milijardi dolara prihoda.

- Ako rat uskoro završi, oporavak bi mogao biti brz - kaže Hmiden.

- Ali ako se nastavi, morat ćemo preispitati cijelu ljetnu sezonu - zaključuje.

'Imamo dovoljno novca da izdržimo mjesec ili dva'

Vlasti Dubaija najavile su paket pomoći vrijedan više od 270 milijuna dolara za podršku gospodarstvu, uključujući turizam, te planiraju kampanje za oporavak čim sukob završi.

- Rat je izvan naše kontrole - kaže jedan dužnosnik.

- Ali pripremamo se za trenutak kada završi - dodaje.

Unatoč mjerama pomoći, neizvjesnost i dalje traje. Poduzetnici upozoravaju da bez brzog završetka sukoba slijede teške odluke.

- Imamo dovoljno novca da izdržimo mjesec ili dva... maksimalno tri, a nakon toga, što ćemo? Nakon toga morat ćemo donositi teže odluke. Nadam se da nećemo. I da će ova ludost uskoro završiti - zaključuje.