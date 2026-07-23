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RASTURIO IH IRAN

Dubai prazan, nema turista. Nude 700 eura za dolazak

Piše HINA,
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Dubai prazan, nema turista. Nude 700 eura za dolazak
Foto: Mohammed Salem
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Iranski rat, koji je započeo krajem veljače napadima Sjedinjenih Država i Izraela, teško je pogodio Dubai i glavni grad Emirata, Abu Dhabi

Dubai, čije je gospodarstvo teško pogođeno iranskim ratom, svojim stanovnicima nudi pakete poticaja u vrijednosti od 700 eura ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva. 

Po podacima objavljenim na turističkoj internetskoj stranici Dubaija, u sklopu programa "Dubai Invite" koji organizira Odjel za ekonomiju i turizam emirata, stanovnici koji iz inozemstva dovedu prijatelje i rodbinu zauzvrat će dobiti niz pogodnosti, poput popusta na hotelski smještaj, obroke u restoranima i ulaznice za turističke atrakcije.

Svaki stanovnik može zatražiti do tri takva "paketa pogodnosti" za posjetitelje koji dođu u Dubai do kraja listopada.

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Posjetitelji, primjerice prijatelji ili rodbina, ne smiju biti stanovnici Ujedinjenih Arapskih Emirata i moraju ući u zemlju s turističkom vizom. Lokalna izvješća kažu da je u prvih 48 sati od objave programa podneseno više od 10.000 zahtjeva.

Prošle je godine grad posjetilo gotovo 20 milijuna stranih turista, što je rekordan broj. 

Iranski rat, koji je započeo krajem veljače napadima Sjedinjenih Država i Izraela, teško je pogodio Dubai i glavni grad Emirata, Abu Dhabi.

Iranski napadi usmjereni su na naftna postrojenja Emirata, na zračnu luku u Dubaiju i na neka civilna područja u kojima se nalaze hoteli.

Prihodi su naglo pali, a broj zrakoplovnih kompanija koje posluju u Dubaiju prepolovio se. 

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Komentari 2
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