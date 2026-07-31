Dube, spašavaj! Von der Leyen Šuicu zadužila za krizu u Ceuti

Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen u petak se oglasila oko migrantskog kaosa koji vlada u španjolskoj enklavi Ceuti te je na Twitteru objavila kako je u rješavanje situacije uključila i Dubravku Šuicu koja je povjerenica za Mediteran.

- Prizori koji stižu iz Ceute su neprihvatljivi. Ne možemo dopustiti da itko ulazi u našu Uniju bez poštivanja naših pravila.

Opasni prelasci moraju se smjesta zaustaviti. Krijumčarske mreže moraju se razbiti. A povratci moraju biti brzi, u skladu s onim što naša pravila dopuštaju.

Zadužila sam dvoje povjerenika da pruže podršku u uspostavljanju kontrole nad situacijom. Magnus Brunner već blisko surađuje sa Španjolskom i spreman je otputovati na kritične točke. On će raditi na dodatnoj operativnoj podršci Španjolskoj, uključujući i onu putem Frontexa. Dubravka Šuica je u kontaktu sa svojim marokanskim kolegom.

Uvjerena sam da će naše blisko partnerstvo s Marokom pomoći u ostvarivanju konkretnih rezultata - napisala je von der Leyen.