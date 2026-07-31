Magnus Brunner već blisko surađuje sa Španjolskom i spreman je otputovati na kritične točke. On će raditi na dodatnoj operativnoj podršci Španjolskoj, uključujući i onu putem Frontexa. Dubravka Šuica je u kontaktu sa svojim marokanskim kolegom, napisala je von der Leyen
Dube, spašavaj! Von der Leyen Šuicu zadužila za krizu u Ceuti
Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen u petak se oglasila oko migrantskog kaosa koji vlada u španjolskoj enklavi Ceuti te je na Twitteru objavila kako je u rješavanje situacije uključila i Dubravku Šuicu koja je povjerenica za Mediteran.
- Prizori koji stižu iz Ceute su neprihvatljivi. Ne možemo dopustiti da itko ulazi u našu Uniju bez poštivanja naših pravila.
Opasni prelasci moraju se smjesta zaustaviti. Krijumčarske mreže moraju se razbiti. A povratci moraju biti brzi, u skladu s onim što naša pravila dopuštaju.
Zadužila sam dvoje povjerenika da pruže podršku u uspostavljanju kontrole nad situacijom. Magnus Brunner već blisko surađuje sa Španjolskom i spreman je otputovati na kritične točke. On će raditi na dodatnoj operativnoj podršci Španjolskoj, uključujući i onu putem Frontexa. Dubravka Šuica je u kontaktu sa svojim marokanskim kolegom.
Uvjerena sam da će naše blisko partnerstvo s Marokom pomoći u ostvarivanju konkretnih rezultata - napisala je von der Leyen.
The images coming from Ceuta are unacceptable.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026
We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.
Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.
I tasked two Commissioners…
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