Za tri tjedna počinje plenarno zasjedanje Konferencije o budućnosti Europe. Sve vodi potpredsjednica Europske komisije za demografiju Dubravka Šuica koja je na ovu temu dala intervju za N1 televiziju.

- Možda je na početku pandemije bilo malih nesnalaženja, dijelom smo odgovorni, dijelom nismo, ali mislim da se jako dobro nosimo s krizom, mislim na Europsku komisiju. Osim što smo otkrili lijek i financirali cjepivo, pomogli smo i europskom gospodarstvu. Bez SURE programa i nekih drugih mnoga radna mjesta diljem EU bila bi ugašena, ali ne samo radna mjesta nego mala i srednja poduzeća. EU je to shvatila, olabavila procedure, to je dokaz da je biti u EU velika razlika, nego biti sam, izvan EU - govorila je Šuica na početku o svojim viđenjima budućnosti EU.

Šuica je za lošu procijepljenost u Hrvatskoj okrivila bivšu državu.

- Često se pitam o tome, loše je da je samo 50% odraslih osoba cijepljeno. Sociološki bi se to moglo objasniti. Riskirat ću i objasniti s obzirom na to da smo izašli iz sustava kad su se odluke donosile centralno, naši ljudi ne vole takve centralističke preporuke, a ne žele vjerovati znanosti. Kako objasniti da u zemlji poput Belgije, koja je decentralizirana, fragmentirana, imate oko 80% cijepljenih? Zato mislim da u Hrvatskoj postoji otpor koji mi je teško objasniti osim ovim sociološkim, psihološkim problemom - rekla je Šuica.

Šuica kaže kako smatra da je Vlada dobro obavila svoj posao.

- Mislim da je vlada napravila i radi dobar posao. Sad predstavljam svih 27 zemalja i ne miješam se u unutarnje poslove, ali koliko pratim, mislim da vlada radi dobar posao, a koji je razlog da građani apstiniraju, možda treba pribrojati broj onih koji su preboljeli, pa je broj imunih vjerojatno veći - rekla je.