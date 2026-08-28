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Dubrovačka zračna luka uvela naprednu tehnologiju za brži pregled putnika i prtljage

Piše HINA,
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Dubrovačka zračna luka uvela naprednu tehnologiju za brži pregled putnika i prtljage
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Nova oprema za zaštitni pregled obuhvaća šest uređaja za pregled ručne prtljage i šest skenera za zaštitni pregled putnika

Zračna luka Ruđer Bošković uvela je novu tehnologiju za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage koja omogućuje trodimenzionalni prikaz sadržaja prtljage te brži i jednostavniji prolazak kroz kontrolu, izvijestila je u petak uprava zračne luke.

Dubrovačka zračna luka trenutačno je jedina u Hrvatskoj koja koristi tu naprednu tehnologiju.

Nova oprema za zaštitni pregled obuhvaća šest uređaja za pregled ručne prtljage i šest skenera za zaštitni pregled putnika. Prvi uređaj već se koristi, a preostalih pet bit će postavljeno do početka prosinca.

Završetkom ugradnje svih uređaja cijeli će sustav zaštitnog pregleda putnika i ručne prtljage u zračnoj luci Ruđer Bošković biti opremljen novom generacijom tehničke opreme.

Direktor zračne luke Ruđer Bošković Viktor Šober istaknuo je da se uvođenjem te tehnologije želi dodatno unaprijediti i povećati razinu zaštite zračnog prometa te podignuti razinu usluge i cjelokupnog putničkog iskustva.

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„Novi uređaji omogućuju kvalitetniji pregled prtljage, a putnicima donose jednostavniji postupak jer više neće vaditi tekućine i elektroničke uređaje iz ručne prtljage. Uz skenere za zaštitni pregled putnika, cijeli će postupak biti brži, učinkovitiji i uz manje fizičkog kontakta“, izjavio je Šober.

Uz nove skenere nije potrebno vaditi tekućine ni prijenosna računala, tablete, mobitele i druge veće elektroničke uređaje iz ručne prtljage.

„Za razliku od klasičnih rendgenskih uređaja, C3 EDS CB uređaji stvaraju trodimenzionalnu sliku sadržaja prtljage te omogućuju detaljniji pregled i učinkovitije prepoznavanje zabranjenih i opasnih predmeta. Time se istodobno ubrzava prolazak kroz kontrolu i smanjuje zadržavanje putnika“, ističu iz dubrovačke zračne luke.

Dio modernizacije su i novi skeneri za zaštitni pregled putnika.

„Putnik tijekom pregleda nekoliko sekundi stoji u uređaju, a sustav automatski upozorava zaštitno osoblje ako prepozna područje koje zahtijeva dodatnu provjeru. Operater vidi generički prikaz ljudske siluete s eventualno označenim područjem koje treba dodatno provjeriti“, navode iz zračne luke.

Iz Zračne luke Ruđer Bošković ističu kako se ovom modernizacijom podižu standardi zaštitnog pregleda i uvodi tehnologija kakva se koristi u najmodernijim europskim i svjetskim zračnim lukama.

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