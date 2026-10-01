Dubrovčane probudio potres: 'Kratko, ali dobro se osjetio'

Potres magnitude 2.7 po Richteru zatresao je jutros područje Dubrovnika, izvijestio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Potres je zabilježen oko 7 sati po lokalnom vremenu, a epicentar mu je bio četiri kilometra sjevero-sjeveroistočno od Dubrovnika, na dubini od šest kilometara. Od Mostara je bio udaljen oko 80 kilometara.

Foto: EMSC

Prema dosad dostupnim informacijama, nema podataka o materijalnoj šteti. Jutrošnji potres osjetili su stanovnici Dubrovnika, Mokošice i okolnih mjesta, a podrhtavanje je zabilježeno i u susjednoj Bosni i Hercegovini te u Trebinju. Prema svjedočanstvima građana objavljenima na stranici EMSC-a, potres je uglavnom bio kratak, no u pojedinim je dijelovima bio dovoljno snažan da probudi stanovnike. Neki su opisali nekoliko udara i trešnju, dok su drugi naveli da je podrhtavanje bilo blago i gotovo neprimjetno.

"Lagano zatreslo", "kratko podrhtavanje" i "malo je zadrhtalo" neki su od komentara građana Dubrovnika i Mokošice.

Dok su pojedini stanovnici uz podrhtavanje čuli i tutnjavu, jedan je Dubrovčanin potres opisao kao "kratki udar bez tutnjave".

"Digo me iz kreveta. Kratko, ali dobro se osjetio", napisao je stanovnik Cavtata. Iz Trebinja je stigao komentar: "Tutnjava i blago podrhtavanje". Jedan od stanovnika Mokošice svoje je iskustvo sažeo kratkom porukom: "Dobro jutro, Dalmacijo."