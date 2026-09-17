Obavijesti

News

Komentari 0
3,5 PO RICHTERU

Potres kod Crikvenice uznemirio građane: 'Cijela kuća se tresla. Prvo podrhtavanje pa udar'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Potres kod Crikvenice uznemirio građane: 'Cijela kuća se tresla. Prvo podrhtavanje pa udar'
Foto: EMSC
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Treslo se i u Bribiru, gdje su u centru čuli podrhtavanje i 'udarac', pišu mještani

Potres magnitude 3,5 zabilježen je u 10.47 sati kod Crikvenice, objavio je EMSC. Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je na dubini od devet kilometara te 19 kilometara udaljen od Crikvenice. U samo pola sata nanizalo se više od 30 reakcija na podrhtavanje.

magnitude 5,0 Novi udar na Tibet! Potres pogodio područje nakon katastrofalnih poplava
Novi udar na Tibet! Potres pogodio područje nakon katastrofalnih poplava

"Dobro je zatreslo", "Kratko tutnjava pa udar poput groma", "Novi Vinodolski je dobro zatreslo", "Čulo se nešto kao grmljavina" - pišu građani Novog Vinodolskog.

Treslo se i u Bribiru, gdje su u centru čuli podrhtavanje i 'udarac', pišu mještani.

"Prvo manji, a zatim odmah dosta jači, sve u 2 sekunde", "Bribir, centar, podhrtavanje i udarac", "Tutnjava 2 sekunde i onda jaki udar", "Bribir, jako se osjetilo" - piše u svjedočanstvima.

3,5 PO RICHTERU Jak potres blizu Crikvenice! 'Prvo tutnjava pa jaki udar'
Jak potres blizu Crikvenice! 'Prvo tutnjava pa jaki udar'

"Crikvenica, jako streslo", "Streslo je cijelu kuću", "Podrhtavanje i zvuk kao grmljavina", "Dramalj kod Crikvenice - potres 5-10 sekundi, tresli se prozori i stakla. U prvi mah pomislili smo da je samo grmljavina" - svjedoče građani Crikvenice.

Pišu da se potres poput 'udarca' osjetio i u Selcu, Senju, Dobrinju...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nabildanog ubojicu iz Šibenika na sud doveli u jednokratnom bijelom kombinezonu, evo zašto
VODI GA INTERVENTNA POLICIJA

Nabildanog ubojicu iz Šibenika na sud doveli u jednokratnom bijelom kombinezonu, evo zašto

Nadrogirani mladić Duje E. (24) doslovno je čupao stvari iz apartmana. Zbog stanja u kojem je bio, policija u utorak nije mogla s njim započeti službeno ispitivanje...
Je li ovo krivac za stravičnu smrtonosnu nesreću na A3?! Na snimci juri krivim smjerom!
STRAVA NA OBILAZNICI

Je li ovo krivac za stravičnu smrtonosnu nesreću na A3?! Na snimci juri krivim smjerom!

Kako doznaje 24sata, u nesreći je jedan mrtav, još jedan čovjek je ozlijeđen u strašnoj nesreći.
Sestru je našao bez svijesti pred zaključanom hitnom na Braču: 'Nije imala znakova života...'
BRAT PODIJELIO PRIČU

Sestru je našao bez svijesti pred zaključanom hitnom na Braču: 'Nije imala znakova života...'

Zvala me i rekla da je loše, a da nema nikoga na hitnoj. Bio sam budan jer sam gledao utakmicu, inače spavam u to vrijeme i imam ugašen ton, ispričao nam je Andrejin brat Dinko.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026