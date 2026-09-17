Potres kod Crikvenice uznemirio građane: 'Cijela kuća se tresla. Prvo podrhtavanje pa udar'

Potres magnitude 3,5 zabilježen je u 10.47 sati kod Crikvenice, objavio je EMSC. Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je na dubini od devet kilometara te 19 kilometara udaljen od Crikvenice. U samo pola sata nanizalo se više od 30 reakcija na podrhtavanje.

"Dobro je zatreslo", "Kratko tutnjava pa udar poput groma", "Novi Vinodolski je dobro zatreslo", "Čulo se nešto kao grmljavina" - pišu građani Novog Vinodolskog.

Treslo se i u Bribiru, gdje su u centru čuli podrhtavanje i 'udarac', pišu mještani.

"Prvo manji, a zatim odmah dosta jači, sve u 2 sekunde", "Bribir, centar, podhrtavanje i udarac", "Tutnjava 2 sekunde i onda jaki udar", "Bribir, jako se osjetilo" - piše u svjedočanstvima.

"Crikvenica, jako streslo", "Streslo je cijelu kuću", "Podrhtavanje i zvuk kao grmljavina", "Dramalj kod Crikvenice - potres 5-10 sekundi, tresli se prozori i stakla. U prvi mah pomislili smo da je samo grmljavina" - svjedoče građani Crikvenice.

Pišu da se potres poput 'udarca' osjetio i u Selcu, Senju, Dobrinju...