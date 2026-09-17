Treslo se i u Bribiru, gdje su u centru čuli podrhtavanje i 'udarac', pišu mještani
Potres kod Crikvenice uznemirio građane: 'Cijela kuća se tresla. Prvo podrhtavanje pa udar'
Potres magnitude 3,5 zabilježen je u 10.47 sati kod Crikvenice, objavio je EMSC. Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je na dubini od devet kilometara te 19 kilometara udaljen od Crikvenice. U samo pola sata nanizalo se više od 30 reakcija na podrhtavanje.
"Dobro je zatreslo", "Kratko tutnjava pa udar poput groma", "Novi Vinodolski je dobro zatreslo", "Čulo se nešto kao grmljavina" - pišu građani Novog Vinodolskog.
Treslo se i u Bribiru, gdje su u centru čuli podrhtavanje i 'udarac', pišu mještani.
"Prvo manji, a zatim odmah dosta jači, sve u 2 sekunde", "Bribir, centar, podhrtavanje i udarac", "Tutnjava 2 sekunde i onda jaki udar", "Bribir, jako se osjetilo" - piše u svjedočanstvima.
🔔#Earthquake (#potres) M3.3 occurred 26 km SW of #Ogulin (#Croatia) 7 min ago (local time 10:47:32). More info at:— EMSC (@LastQuake) September 17, 2026
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"Crikvenica, jako streslo", "Streslo je cijelu kuću", "Podrhtavanje i zvuk kao grmljavina", "Dramalj kod Crikvenice - potres 5-10 sekundi, tresli se prozori i stakla. U prvi mah pomislili smo da je samo grmljavina" - svjedoče građani Crikvenice.
Pišu da se potres poput 'udarca' osjetio i u Selcu, Senju, Dobrinju...
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