Dubrovnik dobio zeleno svjetlo za kredit od 44,6 milijuna eura

Grad Dubrovnik dobio je od hrvatske Vlade suglasnost da se zaduži u iznosu od 44, 6 milijuna eura, a koje će iskoristiti za ulaganja u čak 16 kapitalnih projekata koje ima u planu realizirati do 2028. godine, Vladinu suglasnost za zaduženje dobila je i općina Magadenovac. Spomenutim zaduženjem Dubrovnik će financirati unaprjeđenje komunalne infrastrukture, razvoj obrazovnih i sportskih sadržaja te podizanje kvalitete javnih prostora. U planu su rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Mokošica, izgradnja sportske dvorane u Orašcu i energetska obnova sportske dvorane Gospino polje, izgradnja dva dječja vrtića - Komolac i Biskupski dvor, obnova i uređenje tri parka.

U planu je i uvođenje "Park'n'Ride" sustava, izgradnja autobusne stanice i parkinga u Trstenome, te rješavanje oborinske odvodnje na tri ključne lokacije u Lapadu i Gružu.

Dubrovnik se zadužuje kod dvije financijske institucije, pri čemu će polovicu kredita osigurati OTP banka d.d., a polovicu Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR). Rok otplate iznosi deset godina, uz godinu počeka. Fiksna godišnja kamatna stopa iznosi 2,32 posto, bez naknade za obradu kredita.

Vlada je ocijenila da Dubrovnik ispunjava zakonske uvjete za zaduženje, sukladno Zakonu o proračunu koji propisuje da općine, gradovi i županije mogu podizati kredite za investicije financirane iz vlastitih proračuna, uz ograničenje da godišnje obveze ne prelaze 20 posto prihoda ostvarenih u godini prije zaduženja.

Suglasnost za zaduženje dobila je i Općina Magadenovac u Osječko-baranjskoj županiji, koja će se kod Privredne banke Zagreb zadužiti za 2,4 milijuna eura radi financiranja izgradnje Poslovne zone Magadenovac.

Kredit će otplaćivati tijekom devet godina, bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,45 posto.