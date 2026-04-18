Dubrovnik pred zahtjevnom sezonom: 'Rast cijena mogao bi spriječiti brojne turiste...'

Nakon dobrih rezultata ostvarenih za Uskrs, Dubrovnik glavnu turističku sezonu dočekuje osluškujući vijesti s Bliskog istoka i suočavajući se s izazovom statusa skupe destinacije.

I sam dubrovački gradonačelnik Mato Franković upozorio je početkom mjeseca da bi sezona mogla biti jedna od operativno i tržišno najzahtjevnijih, s realnom mogućnosti nešto slabijih rezultata u odnosu na lani, većim dijelom i zbog negativnih iskustava gostiju s neujednačenim omjerom cijene i kvalitete usluge.

Direktor agencije Dubrovnik Travel Daniel Marušić ističe da je trenutno stanje u poslovanju stabilno, ali da bi rast cijena energenata i zrakoplovnih karata mogao spriječiti neke turiste u namjeri dolaska u Dubrovnik.

"Mi smo izrazita aviodestinacija i pod povećalom smo. Kako će turisti iz SAD-a reagirati, koji su nam prvi po vanpansionskoj potrošnji? Hoće li se ohrabriti i puniti zrakoplove na izravnoj liniji New York - Dubrovnik? Možda će i skratiti trajanje odmora", rekao je Marušić, koji smatra da je pred Dubrovnikom prosječna turistička godina, uz još uvijek aktualne probleme gužvi u srcu sezone i previsokih cijena.

"Reakcije na skupoću Dubrovnika postale su čak i oštrije pa se prilagođavaju proračuni. Potrošnju koju bismo htjeli kao ekskluzivna destinacija vidjet ćemo sve manje i manje. Biraju se jeftinije varijante usluga i proizvoda. Interes i dalje postoji, ali nije to ono što Dubrovnik zaslužuje", rekao je Marušić.

"Dokazano je da smo kao destinacija pretjerali, ali nadam se da će to biti lekcija onima koji su se htjeli priključiti na val popularnosti Dubrovnika kako bi ostvarili brzinski ekstraprofit, bez razmišljanja o dugoročnosti i održivosti. Potrebna je dugogodišnja vizija s ulaganjem u kvalitetu, a ne kvantitetu", poručio je Marušić.

Direktor tvrtke Direct Booker Nino Dubretić izjavio je da će nakon dobrih rezultata tijekom uskrsnih blagdana, travanj zbog svjetskih geopolitičkih zbivanja biti malo slabiji od očekivanog.

"Kad je rat glavna tema, onda se odgađa odluka o putovanju. Gosti još imaju vremena predomisliti se za sezonu i vjerojatno hoće, ali prvi idući mjesec pati zbog toga. Mislim da zato i imamo rupu nakon Uskrsa, ali vjerujem da ćemo na koncu izvući sezonu", rekao je Dubretić.

On procjenjuje da bi se dio turista iz Europe koji su planirali odmor u zemljama Bliskog istoka, mogao preusmjeriti u Hrvatsku.

"Prošlogodišnji turistički rezultat Dubrovnika je maksimum koji možemo dostići, a takva su očekivanja i za ovu godinu", poručuje Dubretić.

Prvih petnaest dana ljetnog reda letenja u Zračnoj luci Ruđer Bošković (ZLRB) protekao je prema očekivanjima, uz rast broja putnika od 18 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Pritom nije bilo otkazivanja i promjena u letu letenja zbog sukoba na Bliskom istoku.

"Zasad nemamo nikakvih informacija o otkazivanju ili redukciji letova za Dubrovnik. Svi letovi su u prodaji, a aviokompanije dosad nisu imale izmjene u planiranom rasporedu. Čak imamo i liniju za Tel Aviv dvaput tjedno od kraja svibnja. Naravno da smo svjesni okolnosti i stalno pratimo situaciju. Proaktivno komuniciramo s prijevoznicima i naravno da se u pozadini radi i na drugim mogućnostima, ako za to bude potrebe", kaže glasnogovornica ZLRB Marina Ruso Mileusnić.

Zračna luka očekuju stabilno ostvarenje sezone s blagim povećanjem broja putnika, ali i uz oprez i spremnost na moguću pravovremenu prilagodbu.