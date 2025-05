Dubrovnik: Predstavili su američki helikopter Subaru Bell 412 za prijevoz pacijenata

Na pokaznoj vježbi hitnih medicinskih službi u Zračnoj luci Ruđer Bošković u srijedu je predstavljen američki helikopter Subaru Bell 412, jedan od dva koja je u prosincu nabavio MUP, a bit će stacioniran u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je tom prilikom da dolazak novog helikoptera predstavlja nadogradnju kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u najjužnijoj hrvatskoj županiji.

„Već devet godina ova županija ima organiziranu hitnu helikoptersku službu, ali prve četiri godine samo u sezoni. Trebalo je napraviti ovaj novi iskorak. Kvalitetniji i jači helikopter moći će odgovoriti gotovo svim izazovima. Želimo omogućiti brz prijevoz pacijenata do dubrovačke bolnice kako bi se spasili životi“, istaknuo je Bačić.

Zamjenik župana Joško Cebalo podsjetio je da je Dubrovačko-neretvanska županija prva u Hrvatskoj uspostavila hitnu helikoptersku službu, a u devet godina ostvareno je 1408 intervencija. Ravnatelj županijskog Zavoda za hitnu medicinu Luka Lulić istaknuo je zahtjevan geografski položaj županije s velikim brojem otoka, što onemogućuje zemaljskim timovima i vozilima pravovremenu skrb o svim pacijentima.

"Od najbližih smo bolnica na većini terena udaljeni i više od 100 kilometara. Lastovo je udaljeno više od 100 kilometara, naša ispostava u Blatu na Korčuli je najudaljenija od najbliže bolnice u cijeloj Hrvatskoj, a naša je bolnica do prvog KBC-a udaljena više od 200 kilometara. U većini slučajeva helikopter uspije unutar sat vremena prevesti hitnog pacijenta do bolnice. Otkad smo uveli cjelogodišnju službu, dosadašnji helikopter MUP-a je imao 300 do 350 letova godišnje, a od 1. srpnja pomaže i helikopter s Brača, koji leti i noću. Ovi zasad ne lete noću, jer su za to potrebna dva pilota“, rekao je Lulić.

Šef pilota Zrakoplovne jedinice Antiterorističke jedinice Lučko Alen Sambolec rekao je kako oba nabavljena helikoptera mogu prevesti po dva pacijenta s najvišom brzinom 130 milja na sat te najvećom visinom leta do 5.000 metara.

"Transmisiju je doradio Subaru, što mu daje visoke performanse u uvjetima velikih vrućina i visina. Trpe dosta vjetra, i bure i juga. Opremljeni su vitlom za spašavanje i kukom za prijevoz tereta i spašavanje. Imaju i termovizijske kamere za traganje, reflektore za pretraživanje, satelitsku komunikaciju, telefon, policijsku radiostanicu te radiostanicu za komunikaciju s brodovima“, naveo je Sambolec.

Prva skupina pilota završila je intenzivnu obuku u SAD-u u veljači, druga skupina u travnju, a treća bi skupina s četiri pilota na obuku trebala u lipnju, dodao je.

Voditelj medicinskog dijela Helikopterske službe Juraj Knezović istaknuo je kako veći helikopteri donose veću mogućnost skrbi za pacijente, ali i više prostora za medicinsku opremu.

"Sad imamo mogućnost prijevoza više od jednog pacijenta. Uz pilota i zrakoplovnog tehničara iz MUP-a, u stalnoj postavi su i liječnik i medicinski tehničar. Mijenjamo se svaki tjedan“, rekao je Knezović.