Jadrolinija diže 280 milijuna eura za gradnju deset zelenih brodova, nova flotu stiže 2028.

Predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović u srijedu je najavio kako će ta kompanija podići kredit od 280 milijuna eura za gradnju otprilike deset novih brodova koji će biti u skladu s europskom politikom "zelene tranzicije", odnosno imat će pogon na alternativna goriva a ne na dizel.

"Danas smo sa Svjetskom bankom i Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC) potpisali mandatno pismo vezano za 'zelenu tranziciju' i planiramo u ožujku ili travnju iduće godine s njima potpisati ugovor o zajmu u iznosu oko 280 milijuna eura za izgradnju do deset novih brodova, od kojih će većina biti trajekti te tri do četiri putnička broda", rekao je Blažinović na druženju s novinarima organiziranog na brodu Dalmacija u splitskoj trajektnoj luci.

Druženje s novinarima održano je na brodu Dalmacija, a novinari su imali priliku razgledati taj brod, koji trenutno održava liniju Split - Ancona. Blažinović je tom prilikom pojasnio kako "zelena tranzicija" podrazumijeva brodove s motorima na alternativni pogon - biodizel, zeleni metanol ili električni pogon. Planirano je da prvi novoizgrađeni brodovi uđu u flotu Jadrolinije krajem 2027. ili u prvom kvartalu 2028. godine.

Istaknuo je i da izgradnjom deset novih brodova Jadrolinija želi potaknuti hrvatsko gospodarstvo i brodograđevnu industriju. Dodao je kako je Jadrolinija spremna za suradnju s brodograđevnom industrijom.

Jadrolinija izgradnjom novih brodova, kako je rekao Blažinović, daje odgovor na izazove u kontekstu rasta turizam.

Inače, flota Jadrolinije broji 59 brodova, od čega 14 katamarana, 39 trajekata, 4 klasična putnička broda i 2 trajekta na međunarodnim linijama. Godišnje preveze više od 12 milijuna putnika i 3,5 milijuna vozila.