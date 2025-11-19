Robert Blažinović najavio ulaganje u flotu novih brodova na alternativna goriva, prve isporuke novih zelenih brodova očekuju se 2028. godine
Jadrolinija diže 280 milijuna eura za gradnju deset zelenih brodova, nova flotu stiže 2028.
Predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović u srijedu je najavio kako će ta kompanija podići kredit od 280 milijuna eura za gradnju otprilike deset novih brodova koji će biti u skladu s europskom politikom "zelene tranzicije", odnosno imat će pogon na alternativna goriva a ne na dizel.
"Danas smo sa Svjetskom bankom i Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC) potpisali mandatno pismo vezano za 'zelenu tranziciju' i planiramo u ožujku ili travnju iduće godine s njima potpisati ugovor o zajmu u iznosu oko 280 milijuna eura za izgradnju do deset novih brodova, od kojih će većina biti trajekti te tri do četiri putnička broda", rekao je Blažinović na druženju s novinarima organiziranog na brodu Dalmacija u splitskoj trajektnoj luci.
Druženje s novinarima održano je na brodu Dalmacija, a novinari su imali priliku razgledati taj brod, koji trenutno održava liniju Split - Ancona. Blažinović je tom prilikom pojasnio kako "zelena tranzicija" podrazumijeva brodove s motorima na alternativni pogon - biodizel, zeleni metanol ili električni pogon. Planirano je da prvi novoizgrađeni brodovi uđu u flotu Jadrolinije krajem 2027. ili u prvom kvartalu 2028. godine.
Istaknuo je i da izgradnjom deset novih brodova Jadrolinija želi potaknuti hrvatsko gospodarstvo i brodograđevnu industriju. Dodao je kako je Jadrolinija spremna za suradnju s brodograđevnom industrijom.
Jadrolinija izgradnjom novih brodova, kako je rekao Blažinović, daje odgovor na izazove u kontekstu rasta turizam.
Inače, flota Jadrolinije broji 59 brodova, od čega 14 katamarana, 39 trajekata, 4 klasična putnička broda i 2 trajekta na međunarodnim linijama. Godišnje preveze više od 12 milijuna putnika i 3,5 milijuna vozila.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+