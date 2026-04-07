Dubrovnik: Uhvaćen drogiran bez dozvole i s kokainom

Dubrovački Općinski sud odbio je prijedlog policije da se odredi dvomjesečni zatvor te je pustio na slobodu 35-godišnjeg vozača koji je u subotu uhvaćen pod utjecajem kokaina, bez vozačke dozvole i s paketićima droge, izvijestila je dubrovačko-neretvanska policija u utorak. Policija je izvijestila da su u subotu u Dubrovniku uočili automobil zagrebačkih registarskih oznaka koji je vozio 25 kilometara na sat brže od dozvoljenog. Pritom se oglušio na svjetlosne i zvučne signale za zaustavljanje, no ubrzo je sustignut i zaustavljen. Utvrđeno je da je 35-godišnjaku vozačka dozvola već ranije poništena zbog nakupljenih negativnih prekršajnih bodova te da je vozač bio pod utjecajem kokaina, a daljnje vađenje krvi i urina radi službenog vještačenja je odbio.

Prilikom pretresa kod njega je pronađeno sedam plastičnih vrećica s ukupno 6,6 grama kokaina.

Iako je policija uz optužni prijedlog tražila strogu zatvorsku kaznu i novčanu kaznu od 6.390 eura, sud je donio odluku da se se brani sa slobode, a postupak se nastavlja redovnim putem, kažu u policiji.