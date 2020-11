Dug veledrogerijama od 1,84 milijarde kn pokrit će se u petak

Prijetilo je da će glasovanje biti odgođeno zbog tehničkih problema, no oni su otklonjeni, a rebalansom omogućeno podmirenje duga veledrogerijama...

<p>Tehnički problemi s elektroničkim glasovanjem zaprijetili su izglasavanju rebalansa proračuna. Saborski zastupnici raspoređeni u šest dvorana i njih 11 na videovezi probali su glasati i ručno, ali nije išlo. Kako bi se otklonila svaka sumnja u rezultat glasovanja određena je stanka. Tehnički problemi su ipak otklonjeni i time je nestala prijetnja da će se glasovanje odgoditi.</p><p>Odbijeno je 13 oporbenih amandmana na rebalans proračuna. Potporu su dali 76 zastupnika vladajuće većine, dok je 50 zastupnika oporbe glasalo protiv. Pandemija korona virusa i kriza koju je izazvala te potres u Zagrebu utjecali su na prihode i rashode državnoga proračuna.</p><p>Rebalansom proračuna prihodi se povećavaju za 9,2 milijarde kuna, odnosno na 131,1 milijardu kuna, a rashodi za 8,6 milijardi kuna, odnosno na 155,9 milijardi kuna. Očekuje se manjak u državnoj blagajni od 29,5 milijardi kuna, odnosno 8 posto BDP-a. Kad je riječ o rashodima, jedna od većih izmjena je na stavkama Ministarstva zdravstva, gdje je rebalansom predviđeno povećanje sredstava za 1,76 milijardi kuna, najvećim dijelom za podmirenje dugova veledrogerijama i troškova bolnica.</p><p>Tu su i povećani rashodi za očuvanje radnih mjesta te različite mjere u borbi protiv korona virusa od 1,2 milijarde kuna, od sektorskih za kulturu, turizam i sport do nabave različite opreme za zdravstvo. Ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> najavio je da će u petak biti isplaćen dio duga veledrogerijama za lijekove, koji je osiguran kroz rebalans proračuna.</p><p>- Veledrogerijama je već isplaćeno 300 milijuna kuna, a sad će biti isplaćen ostatak do iznosa od 1,84 milijarde kuna - rekao je Marić nakon sjednice Nacionalnog vijeća za uvođenje eura. Oporba je amandmanima tražila da se osigura 100 milijuna kuna kao dodatak na plaće svim djelatnicima koji zbrinjavaju COVID-19 pacijente, 20 milijuna kuna za pomoć umirovljenicima u nabavi uređaja za prelazak na novi TV signal, 40 milijuna za navodnjavanje sinjskog polja, nekoliko milijuna kuna za nabavku opreme bolnica u Varaždinu i Čakovcu itd.</p><p>- Tražili smo za liječnike i medicinske sestre koji rade s COVID pacijentima dodatak na plaću, Hrvatska je jedina koja to nije dala svojim djelatnicima. Niste pristali na to, kao ni na COVID dodatak za umirovljenike. Jedino od čega ne odustajete je korupcija - prozvao je vladajuće saborski zastupnik Mosta <strong>Nikola Grmoja</strong>.</p>