Dugo Selo: Ukrao 165 parfema. Tjerao i dijete da krade

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom, 28-godišnjakinjom i nepoznatim muškarcem zbog sumnje da su počinili ukupno 13 kaznenih djela od čega šest kaznenih djela krađe, pet kaznenih djela teške krađe te jednog kaznenog djela razbojničke krađe na štetu trgovačkog društva i jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava na štetu djeteta.



Provedenim kriminalističkim istraživanjem, sumnja se da je 34-godišnjak od 28. travnja do 14. srpnja uglavnom u popodnevnim satima, na području Dugog Sela počinio ukupno 13 kaznenih djela te otuđio ukupno 165 parfema tako da je devet kaznenih djela počinio sam, a četiri kaznena djela od čega jednu tešku krađu i jednu krađu sa za sada nepoznatim muškarcem te dvije teške krađe sa 28-godišnjakinjom.





Osumnjičeni 34-godišnjak krao je tako da je sam došao u trgovinu u Ulici Alfreda Nobela, u mjestu Sop na području Dugog Sela, a koja se nalazi u sklopu trgovačkog centra, iskoristio zauzetost zaposlenika, prišao policama na kojima su se nalazili parfemi i kozmetički proizvodi te ih otuđio s polica. Parfeme je skrivao uz tijelo ili u vrećici koju je nosio sa sobom. Kazneno djelo razbojničke krađe počinio je tako da je opet u istu trgovinu došao i 15. svibnja oko 18.45 sati, prišao polici i ukrao parfeme te ih pokušao iznijeti iz trgovine, a u čemu su ga uočile i pokušale spriječiti dvije zaposlenice. Osumnjičeni ih je odgurno i pobjegao s parfemima. Također je počinio kazneno djelo povrede djetetovih prava tako da je 22. ožujka, također u istu trgovinu došao s dvoje djece te naveo jedno dijete da ukrade parfem, što je ono i učinilo, a nakon čega je s drugim djetetom pobjeglo iz trgovine.



Sumnja se da je 34-godišnjak četiri kaznena djela počinio tako da je dva počinio sa 28-godišnjakinjom, a jednu tešku krađu i krađu s drugim nepoznatim muškarcem tako što su došli u istu trgovinu u sklopu trgovačkog centra te s polica otuđili parfeme.

Pobjegao taksijem

Tako je 14. srpnja za vrijeme počinjenja kaznenog djela teške krađe, 34-godišnjaka nakon što je u istoj trgovini otuđio 12 parfema, a koje je spremio u vreću i s njima pobjegao, uočio građanin koji se nalazio na parkiralištu trgovačkog centra te kada ga je uočio, potrčao za njim da ga zadrži i spriječi u bijegu, no počinitelj je ušao u taksi vozilo i pobjegao s mjesta događaja. Za vrijeme bijega, počinitelju je ispala vreća s parfemima, a koje je potom građanin vratio u trgovinu.



Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 10.638 eura.



U ponedjeljak 28. srpnja policijski službenici Policijske uprave zagrebačke uhitili su osumnjičenog 34-godišnjaka u njegovom domu te ga doveli u Zatvor u Zagrebu.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 34-godišnjaka i 28-godišnjakinje, policijski su službenici Općinskom kaznenog državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili posebno izvješće, a 28-godišnjakinja je u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku.