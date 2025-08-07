Obavijesti

News

Komentari 0
JOŠ JEDNA PRIJEVARA U NIZU

Riječanin (82) dobio strašan poziv: ’Liječnik’ ga tražio više tisuća eura da mu operira sina

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Riječanin (82) dobio strašan poziv: ’Liječnik’ ga tražio više tisuća eura da mu operira sina
Foto: PUZ

Nijedna institucija od građana ne traži novac na opisani način niti ga njihovi djelatnici preuzimaju u domovima građana ili ispred njih, poručuje policija

Prije nekoliko dana u Rijeci, Hrvat (82) je dobio poziv od navodnog liječnika koji je tražio novac za hitnu operaciju njegovog sina. Muškarac je povjerovao i nepoznatoj osobi ispred kuće predao više tisuća eura, a nakon toga se osoba udaljila u nepoznatom smjeru, piše primorsko-goranska policija.

ROMANTIČNA PRIJEVARA U ZAGORJU ’Vojnik’ s interneta tražio ženu novac za povratak kući. Ostala bez više desetaka tisuća eura!
’Vojnik’ s interneta tražio ženu novac za povratak kući. Ostala bez više desetaka tisuća eura!

Policija upozorava i savjetuje građane da budu dodatno oprezni u kontaktima s nepoznatim osobama te ne nasjedaju na njihova traženja.

- Policija ponovo podsjeća građane, posebice starije životne dobi i njima bliske osobe da ne vjeruju nepoznatim osobama. Također, još jednom napominjemo da nijedna institucija od građana ne traži novac na opisani način niti ga njihovi djelatnici preuzimaju u domovima građana ili ispred njih, poručuje policija.

U slučaju počinjenja kaznenog djela potrebno je odmah obavijestiti policiju na 192 te podnijeti prijavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci
Tu-du-du, nema nam pomoći!

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci

VIDEO Objekt se kreće značajno brže od drugih sličnih objekata i ima neobičnu putanju, stoga je moguće da ipak nije riječ o običnom kometu
Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili
Gazda Rajiču, di je zapelo?

Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili

‘Našamarao me neki ćelavac dok me optuživao da sam uzeo bakšiš’, pričaju i mladići koji su radili Thompsona u Sinju
Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti
NAPAO JE I PICULU

Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti

Vučić je izjavio kako su se na proslavi čuli ustaški pokliči te ustvrdio da je riječ o "dugogodišnjoj pripremi javnog mnijenja".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025