Nijedna institucija od građana ne traži novac na opisani način niti ga njihovi djelatnici preuzimaju u domovima građana ili ispred njih, poručuje policija
Riječanin (82) dobio strašan poziv: ’Liječnik’ ga tražio više tisuća eura da mu operira sina
Prije nekoliko dana u Rijeci, Hrvat (82) je dobio poziv od navodnog liječnika koji je tražio novac za hitnu operaciju njegovog sina. Muškarac je povjerovao i nepoznatoj osobi ispred kuće predao više tisuća eura, a nakon toga se osoba udaljila u nepoznatom smjeru, piše primorsko-goranska policija.
Policija upozorava i savjetuje građane da budu dodatno oprezni u kontaktima s nepoznatim osobama te ne nasjedaju na njihova traženja.
- Policija ponovo podsjeća građane, posebice starije životne dobi i njima bliske osobe da ne vjeruju nepoznatim osobama. Također, još jednom napominjemo da nijedna institucija od građana ne traži novac na opisani način niti ga njihovi djelatnici preuzimaju u domovima građana ili ispred njih, poručuje policija.
U slučaju počinjenja kaznenog djela potrebno je odmah obavijestiti policiju na 192 te podnijeti prijavu.
