Dugo Selo za stipendije izdvaja 100.000 eura

Dugo Selo dodijelit će ukupno 80 stipendija za školsku i akademsku 2026./2027. godinu, 40 za učenike srednjih škola i 40 za studente sa svog područja. U svakoj kategoriji po 20 stipendija namijenjeno je kandidatima koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Na popisu takvih zanimanja za učenike srednjih škola su: dentalni asistent, dimnjačar, medicinska sestra, elektroinstalater, kuhar, pekar-slastičar, soboslikar, tapetar itd.

Kod studenata to su medicina, logopedija, građevinarstvo, nastavnički smjerovi biologija i kemija, fizika, fizika i tehnika, matematika itd.

Za srednjoškolce stipendija mjesečno iznosi 100 eura, a za studente 150 eura. Isplaćuje se tijekom deset mjeseci, što znači da će svaki srednjoškolac od grada ukupno dobiti po 1.000 eura, a svaki student po 1. 500 eura.

Zbrojeno, grad će za stipendije ukupno izdvojiti 100.000 eura.

Grad će stipendije dodijeliti temeljem natječaja, a rok za podnošenje prijava istječe 30. listopada.