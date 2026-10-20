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80 STIPENDIJA

Dugo Selo za stipendije izdvaja 100.000 eura

Piše HINA,
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Dugo Selo za stipendije izdvaja 100.000 eura
Predsjednik Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Za srednjoškolce stipendija mjesečno iznosi 100 eura, a za studente 150 eura

Dugo Selo dodijelit će ukupno 80 stipendija za školsku i akademsku 2026./2027. godinu, 40 za učenike srednjih škola i 40 za studente sa svog područja. U svakoj kategoriji po 20 stipendija namijenjeno je kandidatima koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Na popisu takvih zanimanja za učenike srednjih škola su: dentalni asistent, dimnjačar, medicinska sestra, elektroinstalater, kuhar, pekar-slastičar, soboslikar, tapetar itd.

PRIJAVE DO KRAJA MJESECA Zelina svojim studentima dodjeljuje do 30 stipendija, iznose 150 eura mjesečno
Zelina svojim studentima dodjeljuje do 30 stipendija, iznose 150 eura mjesečno

Kod studenata to su medicina, logopedija, građevinarstvo, nastavnički smjerovi biologija i kemija, fizika, fizika i tehnika, matematika itd.

Za srednjoškolce stipendija mjesečno iznosi 100 eura, a za studente 150 eura. Isplaćuje se tijekom deset mjeseci, što znači da će svaki srednjoškolac od grada ukupno dobiti po 1.000 eura, a svaki student po 1. 500 eura.

Zbrojeno, grad će za stipendije ukupno izdvojiti 100.000 eura.

Grad će stipendije dodijeliti temeljem natječaja, a rok za podnošenje prijava istječe 30. listopada.

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