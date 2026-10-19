Zelina svojim studentima dodjeljuje do 30 stipendija, iznose 150 eura mjesečno

Grad Sveti Ivan Zelina objavio je kako je za aktualnu akademsku 2026./2027. godinu spreman dodijeliti do 30 studentskih stipendija redovnim studentima s prebivalištem na svom području, rok za prijave je do konca listopada.

Do deset stipendija dodijelit će na temelju socio-ekonomskog statusa studenata, a do 20 na temelju izvrsnosti, od čega do 15 stipendija studentima STEM i odgojno-obrazovnih studijskih programa te do pet stipendija studentima ostalih studijskih programa.

Stipendije prema kriteriju izvrsnosti namijenjene su studentima viših godina studija koji su prethodnu akademsku godinu završili s prosječnom ocjenom najmanje 4 i ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.

Stipendije mjesečno iznose 150 eura, a dodjeljuju se za razdoblje od listopada 2026. do lipnja 2027. godine.

Grad će ih dodijeliti temeljem natječaja koji je objavljen na mrežnoj stranici Svetog Ivana Zeline.