Stipendije mjesečno iznose 150 eura, a dodjeljuju se za razdoblje od listopada 2026. do lipnja 2027. godine
Zelina svojim studentima dodjeljuje do 30 stipendija, iznose 150 eura mjesečno
Grad Sveti Ivan Zelina objavio je kako je za aktualnu akademsku 2026./2027. godinu spreman dodijeliti do 30 studentskih stipendija redovnim studentima s prebivalištem na svom području, rok za prijave je do konca listopada.
Do deset stipendija dodijelit će na temelju socio-ekonomskog statusa studenata, a do 20 na temelju izvrsnosti, od čega do 15 stipendija studentima STEM i odgojno-obrazovnih studijskih programa te do pet stipendija studentima ostalih studijskih programa.
Stipendije prema kriteriju izvrsnosti namijenjene su studentima viših godina studija koji su prethodnu akademsku godinu završili s prosječnom ocjenom najmanje 4 i ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.
Stipendije mjesečno iznose 150 eura, a dodjeljuju se za razdoblje od listopada 2026. do lipnja 2027. godine.
Grad će ih dodijeliti temeljem natječaja koji je objavljen na mrežnoj stranici Svetog Ivana Zeline.
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