Đujić: Lokalni izbori u SDP-u početkom iduće godine, uvodi se elektronsko glasanje

Nakon sjednice Glavnog odbora SDP-a politički tajnik Saša Đujić izvijestio je da je najvažnija odluka koju su donijeli je da će unutarstranačke izbore održati nakon promjene Statuta tako da očekuje da će se održati od prosinca do ožujka, kao i uvođenje elektronskog glasanja na stranačkim izborima.

- Jedna od najvažnijih političkih odluka koju smo danas donijeli da u unutarstranačke izbore koji nas očekuju na lokalnoj razini krećemo nakon usvajanja izmjena Statuta koji je u pripremi. Krajem idućeg tjedna ćemo vjerojatno na sjednici Predsjedništva predstaviti taj prijedlog nakon čega će biti pušten u javnu raspravu među našim članstvom, a potom ćemo ponovno imati Glavni odbor na kojem će se sazvati Konvencija koja mora mijenjati naš Statut - kazao je Đujić.

Po sadašnjem rješenju, pojasnio je, izborni proces u lokalnim jedinicama bismo trebali završiti do 1. prosinca, no, s obzirom na proceduru mijenjanja Statuta to ne bismo stigli pa smo donijeli odluku da ih prolongiramo tako da očekujemo da će izborni proces početi u prosincu i završiti ga najkasnije do ožujka.

Napomenuo je i da uvode aplikaciju za rad SDP-a kojom se povezuju s članstvom i građanima, a elektronsko glasanje na unutarstranačkim izborima samo je jedan od alata koji će biti dio te aplikacije.

- U aplikaciji će se registrirati svi naši članovi, ali i simpatizeri i bit će to alat za dvostranu komunikaciju kojim ćemo slati obavijesti našim članovima i simpatizerima o našim politikama i radu na svim razinama. Aplikacija će biti sto posto sigurna jer će se korisnici morati identificirati licem i osobnim dokumentom kako bi mogli pristupiti glasanju, i tako ćemo spriječiti eventualne malverzacije. Elektronsko glasanje u tom rješenju nije najvažnije nego to što otvaramo stranku da nam članovi mogu slati svoje prijedloge - poručio je.

Predstavili smo i kampanju 'Domoljublje' u koju smo krenuli prije 15 dana, a u drugu fazu smo ušli jučer u Hrvatskom saboru. Krećemo i u kampanju u vezi Chat Controla u kojoj ćemo na terenu diljem Hrvatske građanima objašnjavati što to znači za njihov život, najavio je Đujić.