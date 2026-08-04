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ENERGETSKA KRIZA

Dunav presušuje, Srbija u problemu: Elektrana Đerdap radi na četvrtini kapaciteta

Piše HINA,
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Dunav presušuje, Srbija u problemu: Elektrana Đerdap radi na četvrtini kapaciteta
Vukovar: Nizak vodostaj Dunava kod Vukovara | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Cijene električne energije na burzi u ponedjeljak su bile veće od 500 eura po megavat-satu, što nije viđeno od posljednje energetske krize 2022. godine

Srbijansko ministarstvo rudarstva i energetike pozvalo je u utorak na "punu posvećenost svih u energetskom sektoru" kako bi se održala sigurnost opskrbe strujom u vrijeme toplinskog vala i rekordno niskog vodostaja Dunava, zbog kojeg najveća domaća hidroelektrana Đerdap radi tek s četvrtinom kapaciteta. U  izvanrednoj situaciji prouzročenoj nepovoljnim hidrološkim uvjetima na cijelom vodotoku Dunava, u Srbiji je značajno opala proizvodnje električne energije iz hidrosektora.

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da se dotoci vode na Đerdapu održavaju u koordinaciji s rumunjskom stranom, a jučer su bili na povijesno najnižoj razini od samo 1.450 kubika u sekundi. 

Situacija je povoljnija na Drini gdje u reverzibilnoj HE Perućac ima 140 gigavata rezervi u umjetnom jezeru na planini Tari, što je - po ocjeni ministrice - "dovoljno da se reagira u slučaju nepredviđenih okolnosti".

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Srbija ima značajne kapacitete u termoelektranama na ugljen u Kostolcu i TE Nikola Tesla u Obrenovcu, koja objedinjuje četiri bloka i godišnje proizvede više od 50 posto električne energije potrebne domaćem tržištu.

Cijene električne energije na burzi u ponedjeljak su bile veće od 500 eura po megavat-satu, što nije viđeno od posljednje energetske krize 2022. godine.

"Sve što se ne proizvede morat će se platiti, zbog čega je neophodno da se maksimalno planira i prati situacija, uz nužnu posvećenost svih zaposlenika u energetskom sektoru", naglasila je srbijanska ministrica.

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Istodobno, prognoze meteorologa ne idu u prilog energetskom sektoru. Cijela Srbija u utorak je pod crvenim meteoalarmom zbog temperature koja se kreće od 37 do 39 Celzijevih stupnjeva, pretežito na sjeveru. 

Vrelo vrijeme predviđa se do kraja tjedna uz maksimalnu temperaturu od 36 do 39 stupnjeva, a meteorolozi su upozorili da bi u pikovima toplinskog vala pri izravnoj izloženosti suncu osjet mogao biti i do 48 stupnjeva. 

Danas je 30 stupnjeva izmjereno oko podneva na planini Zlatibor u zapadnoj Srbiji, gdje bi, prema prognozama meteorologa, narednih dana moglo biti i za stupanj više.

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